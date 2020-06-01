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Политика Сотрудники Facebook прекращают работу из-за политики компании по поводу постов Трампа Десятки сотрудников компании Facebook объявили «виртуальную забастовку», обвинив главу компании Марка Цукерберга в бездействии относительно расколовших общество публикаций президента Дональда Трампа в этой соцсети в связи с протестами и беспорядками в США.

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июня Общее число жертв эпидемии в столице превысило 2,6 тыс. На пике эпидемии коронавируса в московских больницах находились около 20 тыс. пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 23

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Общество Роскачество призвало не употреблять водопроводную воду Роскачество призвало россиян воздержаться от регулярного употребления водопроводной воды из-за превышения в ней нормы количества вредных веществ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Общество МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров «Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства. 31

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