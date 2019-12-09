Финансы

Profinance.ruProfinance.ruВалюты развивающихся стран отвоевывают место под форексным солнцем

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В 2013 году на валюты развивающихся стран приходились 15% объема торгов на рынке форекс, в 2016 — 19%, а в апреле текущего года этот показатель достиг 23%, говорится в квартальном отчете BIS. При этом за последние три года средний ежедневный оборот валют EM вырос на 60% и составил $1.6 трлн.
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