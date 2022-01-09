Будьте в Плюсе

Микродолговая нагрузка слабеет

Хорошо ли подобран заголовок?
Слишком много законодательных изменений для сегмента вступит в силу, тогда как ожидать снижения спроса на займы от граждан, чье материальное положение не улучшается, не приходится.
Коммерсантъ
Например, возраст заемщика, стаж работы на последнем месте, наличие созаемщиков или поручителей.
РБК
Кредитные организации также смотрят, надежна ли компания-работодатель.
РБК
Меньше всего шансов получить кредит у сотрудников ресторанного бизнеса, ЧОПов, салонов красоты и ремонтных мастерских.
ПРАЙМ

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