КоммерсантъМикродолговая нагрузка слабеетХорошо ли подобран заголовок?ДаНетСлишком много законодательных изменений для сегмента вступит в силу, тогда как ожидать снижения спроса на займы от граждан, чье материальное положение не улучшается, не приходится.КоммерсантъНапример, возраст заемщика, стаж работы на последнем месте, наличие созаемщиков или поручителей.РБККредитные организации также смотрят, надежна ли компания-работодатель.РБКМеньше всего шансов получить кредит у сотрудников ресторанного бизнеса, ЧОПов, салонов красоты и ремонтных мастерских.ПРАЙМЧитать далееСвернутьРБКРБКТерритория новостейПетербургский дневникБлокнот.руГлавный региональныйЯмал-МедиаGazeta.SPbСекрет фирмыInfopro54Live24ПрофильShraibikus NewsСлово и ДелоFBM.ruUfacityNews.ruАБНTopdaynews.ruГЛАС.RUПодробнее о событииРБК: средняя зарплата для ипотечного заемщика в 2022 году составляет 80−100 тысяч рублейТелеканал 360°вчера в 08:53Вам отказано: кому будет трудно получить ипотеку в 2022 годуРБКвчера в 03:49Самое цитируемоеРБК: для получения ипотеки в 2022 году важны зарплата и уровень кредитной нагрузкиLenta.ruвчера в 05:16Некоторым категориям россиян будет сложно получить ипотеку в 2022 годуФАНвчера в 04:49Российские банки ужесточат требования к получателям ипотечных кредитовЭкономика сегоднявчера в 04:48Перечислены категории заемщиков, которым трудно будет получить ипотекуМосковский Комсомолецвчера в 04:55Изменения в сфере кредитования в 2022 годуInfopro54вчера в 03:11Показать ещёОценить140Поделиться