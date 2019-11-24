Футбол
РИА НовостиВан Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире
В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
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Ван Бастен на неделю отстранён от работы на FOX Sports за нацистское приветствие
Чемпионатвчера в 15:25
СМИ: Ван Бастена оштрафовали в размере недельной зарплаты за нацистское приветствие
Sportbox.RUвчера в 18:31
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Еще через два года господин Субботин стал вице-президентом ЛУКОЙЛа, в 2016 году — старшим вице-президентом.
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
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Общество
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МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
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Глава РУСАДА Ганус заявил о государственной поддержке допинга в России
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Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных
«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Шоу-бизнес
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Происшествия
Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования Голосная освобождена из-под стражи
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная, которая обвинялась в злоупотреблении полномочиями на 58 млн рублей, освобождена из-под стражи в связи с прекращением уголовного дела в ее отношении.
Армия и оружие
Польские пилоты хотят летать на МиГ-29
Летчики отказываются летать на других самолетах.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Общество
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Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Авто
Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать
Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
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Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
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Подводный космический планетоход испытают в Антарктиде
Для подготовки аппарата к космическим испытаниям инженеры агентства решили протестировать устройство в условиях земного льда.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
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В Тбилиси полиция применила водометы против протестующих
Авто
В 2020 году автомобили в России подорожают из-за утильсбора
Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
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