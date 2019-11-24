Футбол

РИА НовостиРИА НовостиВан Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире

В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

СМИ: Ван Бастена оштрафовали в размере недельной зарплаты за нацистское приветствие

Sportbox.RU18:31

Ван Бастен отстранен на неделю от работы за нацистское приветствие

Спорт-Экспресс18:10

Телеканал наказал ван Бастена за нацистское приветствие в прямом эфире

Евро-футбол.ру15:38

Ван Бастен на неделю отстранён от работы на FOX Sports за нацистское приветствие

Чемпионат15:25

Ван Бастен на неделю отстранен от работы на FOX Sports за нацистское приветствие в прямом эфире

Sport24.ru14:58

Легенда футбола Нидерландов попросил прощения за нацистское приветствие

Газета.Ruвчера в 06:46

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

Матч ТВ23 ноября в 17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Экономика

СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк

Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
РБК 20:01
Спорт

CRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.
РИА Новости 14:59
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Происшествия

Пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске

Возгорание произошло в здании мебельного магазина в Иркутске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Иркутской области.
REGNUM 17:29
Происшествия

Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
РИА Новости 16:55
Происшествия

Дело историка Соколова передали в центральный аппарат СКР

Делом бывшего доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, займется центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), сообщил его адвокат Александр Почуев.
Коммерсантъ 14:56
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

Российская газета 01:41
Экономика

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет.
Lenta.ru 18:58
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 15:19
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Политика

МИД КНР считает США «закулисным спонсором» протестов в Гонконге

Китайский МИД заявил, что Соединенные Штаты Америки являются "закулисными спонсорами" протестов, которые проходят в Гонконге.
Народные новости 10:10
Политика

Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
РИА Новости 14:41
Технологии

Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете

Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
URA.Ru 16:55
Политика

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

RT на русском 18:44
Происшествия

В Южно-Сахалинске разыскивают 32-летнюю Анастасию Климань

В Южно-Сахалинске в ночь на 25 ноября пропала Анастасия Климань 1987 года рождения.
Сахалин.Инфо 19:14
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru 07:08
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского

Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости 13:29
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Известия 11:27
Армия и оружие

Авиация США атаковала джихадистов в провинции Алеппо

Предположительно, целями США стали объекты боевиков группировки "Хуррас ад-Дин", которые являются сирийским филиалом запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида".
ANNA-News 20:07
Политика

Россия предостерегла Чехию от установки памятника власовцам

Российское посольство в Чехии заявило, что в случае установки памятника власовцам действия чешской стороны будут расцениваться как нарушение обязательств по Конвенции о преступлениях против человечества.
RT на русском 15:42
Интернет

Эксперт рассказал, как после покупки «умного» устройства не стать мишенью для хакеров

Многие россияне хотят приобрести себе или получить в подарок на Новый год "умные" устройства, однако прежде чем воспользоваться ими, пользователю стоит предпринять некоторые меры, чтобы дистанционно не стать жертвой злоумышленника, рассказал РИА Новости старший исследователь безопасности компании-разработчика программного обеспечения в сфере информбезопасности компании Avast Мартин Хрон.
ПРАЙМ 19:15
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Происшествия

Сокровищницу «Зеленый свод» ограбили в Дрездене

В немецком Дрездене в ночь на 25 ноября злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро.
Газета.Ru 04:56
Музыка

На «Детском Евровидении» победила девочка из Польши

На международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2019" победила исполнительница из Польши Виктория Габор.
Вести.Ru вчера в 12:37
Экономика

Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.
RT на русском 17:26
Авто

СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4

"Российская газета" опубликовала снимки серийного экземпляра рестайлингового внедорожника Lada 4x4.
РИА Новости 18:45
Общество

В России до конца года инициируют маркировку животных

В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Известия 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марко ван Бастен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является техническим директором ФИФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное