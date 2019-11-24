Футбол
РИА НовостиВан Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире
В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:38, Вашингтон
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Экономика
Тегеран попросил у Москвы еще два миллиарда долларов
По словам Новака, с учетом ранее приняты решений общая сумма кредитов Ирану тогда составит около 5 миллиардов долларов, передает ТАСС.
Политика
Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму
Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым "плацдармом для господства" России в Средиземном море.
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Авто
Tesla представила футуристический пикап
Компания Tesla представила новый электрический автомобиль – пикап Cybertruck. Машина получила угловатый и футуристический дизайн.
Кино
Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России
Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
Экономика
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Крупнейший иностранный кредитор США, Япония избавилась от облигаций американского правительства на гигантскую сумму — почти 30 миллиардов долларов.
Происшествия
Уральский банк извинился за выброшенные на улицу анкеты соискателей
«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) извинился перед кандидатами на работу, анкеты которых были брошены на одной из улиц Екатеринбурга.
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Политика
В Хиросиме Папа Римский Франциск осудил применение ядерного оружия
Папа Римский подчеркнул, что настоящий мир может быть только миром без оружия.
Здоровье
Названы снижающие мужественность продукты
Врачи назвали продукты, частое употребление которых снижает уровень «мужского гормона» тестостерона, а потому отрицательно влияет на здоровье мужчины.
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Происшествия
Вертолет совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале из-за отказа хвостового механизма.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Политика
Медведев озвучил главную задачу «Единой России»
Главной задачей партии "Единая Россия" является сохранение политического лидерства в стране и лучший результат на предстоящих выборах в России в 2020–2021 годах.
Политика
Сирийская бизнес-делегация прибыла в Крым
В Крым прибыла бизнес-делегация из Сирийской Арабкой Республики с деловым визитом.
Происшествия
В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек
В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Фриске
Певица Анна Семенович рассказала о своём последнем разговоре с Жанной Фриске. Состоялся он примерно за пять месяцев до смерти артистки.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Авто
Автоэксперт рассказал, как не дать «замерзнуть» автомобилю
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
Общество
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Общество
Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве
Армия и оружие