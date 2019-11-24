В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.

Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире

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