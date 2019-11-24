Футбол

РИА НовостиРИА НовостиВан Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире

В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
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Ван Бастен отстранен на неделю от работы за нацистское приветствие

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Телеканал наказал ван Бастена за нацистское приветствие в прямом эфире

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Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

Матч ТВ23 ноября в 17:30

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Sport24.ru14:58

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Газета.Ruвчера в 06:46

Ван Бастен на неделю отстранён от работы на FOX Sports за нацистское приветствие

Чемпионат15:25

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

Sportbox.RU23 ноября в 17:30
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
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«Наши силы хранят мир и предотвращает конфликты», - говорится в публикации генсека на официальной странице альянса.
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Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

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Марко ван Бастен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является техническим директором ФИФА.
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