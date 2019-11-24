Футбол
РИА НовостиВан Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире
В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
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Энергетика
Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках
Речь идет о газопроводе «Сила Сибири» длиной 2980 километров, который свяжет новые газовые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском, находящимся на российско-китайской границе.
Политика
Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе
Крым собирается созвать международный общественный трибунал по провокации, которую устроили год назад украинские военные в Керченском проливе, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Авто
В 2020 году цены на автомобили повысятся из-за утильсбора
Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Общество
Пригород Севастополя вошел в топ-10 самых веселых названий в России
Подведены итоги конкурса на самое веселое название населенного пункта, итоги которого определили более 300 тысяч принявших участие в голосовании пользователей.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Общество
В Госдуме уверены, что банки выиграют от запрета навязывания допуслуг
Запрет навязывания дополнительных услуг в договорах о кредитовании повысит не только ответственность банков, но и добросовестность заемщиков.
Шоу-бизнес
Рудковскую не пустили к Плющенко в партер в Михайловском театре
Продюсер Яна Рудковская закатила скандал, так как ее не хотели пускать в партер в Михайловском театре, где сидел ее муж Евгений Плющенко.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Футбол
В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб
Президент английского футбольного клуба «Челси» Брюс Бак отреагировал на слухи о возможной продаже клуба его российским владельцем Романом Абрамовичем.
Футбол
Рубин — Зенит 1:2
Политика
Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым
Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Политика
Столтенберг назвал НАТО единственным гарантом безопасности в ЕС
«Наши силы хранят мир и предотвращает конфликты», - говорится в публикации генсека на официальной странице альянса.
Происшествия
Под Саратовом полиция и волонтёры ищут 12-летнего подростка
Мальчик 12 лет разыскивается волонтёрами и сотрудниками полиции в Саратовской области.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Культура
В сети появился трейлер «Кризиса на бесконечных землях» по вселенной DC
В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Кризиса на бесконечных землях" по вселенной DC.
Здоровье
Скворцова отметила снижение числа новых случаев заражения ВИЧ
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что в России зарегистрировано снижение числа людей, заразившихся ВИЧ в 2019 году.
Авто
В России на продажу выставили мотоцикл за 11,5 миллионов рублей
Продавец уверяет, что выставленный на продажу байк имеет порядковый номер 12. За мотоцикл он хочет получить 11,5 миллиона рублей.
Политика
WSJ узнала о попытке клиентов Джулиани сменить руководство «Нафтогаза»
Американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых адвокат президента США Рудольф Джулиани называл своими клиентами, пытались завербовать одного из топ-менеджеров украинского "Нафтогаза", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление руководителя интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова.
Политика
На выборах в Гонконге победила оппозиция
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО
Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Политика
Дональда Трампа приняли в партии
Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Политика
Гончарук заявил о передаче кабмином 415 предприятий на приватизацию
Кабинетом министров Украины переданы 415 из 500 государственных предприятий Фонду госимущества страны.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
В интернете расспространилась видеозапись, на которой видно, как подросток сбрасывает снег с козырька над входом в школу.