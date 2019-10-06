Футбол
Sport24.ruВан Бастен назвал игроков «Манчестер Юнайтед» избалованными нытиками
Бывший нападающий сборной Голландии, трехкратный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен отреагировал на недовольство игроков «Манчестер Юнайтед» играть на искусственном поле.
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Музыка
Лидер группы «Алиса» рассказал о новом альбоме
Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев отметил, что новый альбом «Посолонь» получил меньше негативных отзывов, чем обычно.
Подмосковье Сегодня 04 октября в 02:34
Гаджеты
В смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi найдена уязвимость
Работники службы кибербезопасности Google Project Zero обнаружили уязвимость в операционной системе Android.
UfaTime.ru вчера в 02:01
Политика
Десять тысяч человек вышли на Майдан против «формулы Штайнмайера»
В центре Киева на митинг против "формулы Штайнмайера" по Донбассу вышли около десяти тысяч человек.
РЕН ТВ 07:31
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Политика
Ушаков оценил возможность «нормандской» встречи в ближайшее время
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение саммита зависит исключительно от решения президентов стран-участниц.
РИА Новости 07:41
Кино
Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» с внучками
Режиссер Федор Бондарчук пришел на презентацию своего нового фильма «Вторжение» вместе с внучками.
ФАН 03:40
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича
Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
REGNUM 00:23
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости 04 октября в 21:35
Футбол
Футболист «Локомотива» Смолов получил травму в матче РПЛ с «Арсеналом»
Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов травмировался в первом тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
RT на русском 08:04
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04 октября в 10:34
Происшествия
В Новороссийске пьяный депутат сбил ребенка и скрылся
Известия вчера в 14:15
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Правительство Нидерландов приняло решение перестать употреблять название «Голландия» и в будущем называть себя исключительно Нидерландами.
Известия 05:58
Кино
Миккельсен и Кодзима: Comic Con Russia открыл свои двери в Москве
Фильмы "Поиск" и "Профайл" были первыми ласточками, российский режиссер снял целый сериал "Глубокая ночь" о ходячих мертвецах и несколько серий презентовал на Comic Con.
РЕН ТВ 04 октября в 03:00
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Политика
В США задержали депутата Госдумы от Башкирии
В аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву.
Bash.News 07:30
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Происшествия
Сбербанк обратился в правоохранительные органы после утечки данных
Представители Сбербанка России обратились в Центробанк и правоохранительные органы после утечки индивидуальных данных клиентов, сообщает РИА Новости 3 октября со ссылкой на представителя банка.
Красная весна 03 октября в 11:41
Наука
В России создадут судно для подъема затонувших кораблей
В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.
Актуальные Новости вчера в 09:13
Футбол
«Краснодар» обратился к болельщикам перед матчем со «Спартаком»
Sportbox.RU вчера в 01:15
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России в сентябре
Корейская Hyundai Creta остается самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.
Автоновости дня 04 октября в 10:13
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом
Как сообщили в пресс-службе местного управления ГИБДД, автобус вез туристов из Саратова в Большое Болдино.
РИА Новости 04:00
Гаджеты
Huawei представил к продаже Mate 30 и Mate 30 Pro на европейском рынке
По какой причине китайский производитель решил выйти на рынок Европы с Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, начиная именно с Румынии не понятно, но есть надежда, что в совсем скоро флагманы будут доступны к продаже как минимум в сопредельных странах, а как максимум — во всей европейской части.
UfaTime.ru вчера в 14:28
Волейбол
Российские волейболисты обыграли сборную Египта на Кубке мира
Мужская сборная России обыграла команду Египта в очередном матче Кубка мира по волейболу, который проходит в Японии.
Матч ТВ 00:22
Происшествия
На Ленинском проспекте школьника ударили ножом в живот
Инцидент произошел вечером 5 октября у дома 118 по Ленинскому проспекту. Неизвестный мужчина подошел к юноше и ударил его ножом в живот.
Московский Комсомолец 07:26
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29