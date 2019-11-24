Футбол
Матч ТВВан Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
Перед началом игры один из журналистов канала брал интервью у немецкого тренера «Хераклеса» Франка Вормута. В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
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Армия и оружие
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты
Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
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Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Футбол
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Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
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Футбол
Рубин — Зенит 1:2
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Происшествия
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Футбол
«Спартак» прилетел в Екатеринбург
«Спартак» прилетел в Екатеринбург, сообщает официальный Twitter красно-белых.
Шоу-бизнес
Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России
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Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
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Обнаружена самая маленькая карликовая планета Солнечной системы
В Солнечной системе много и много тел, которые отвечают первым трем требованиям - например, весь главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером.
Экономика
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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Общество
Маск высказался о сообщении в Twitter, лишившем его должности в Tesla
Гендиректор Tesla Илон Маск прокомментировал своё сообщение в Twitter, которое стоило ему должности главы совета директоров.
Шоу-бизнес
Ветлицкая объяснила возвращение в Россию
Певица Наталья Ветлицкая рассказала в интервью программе «Привет, Андрей!» на «России 1», почему решила вернуться на родину после 15 лет жизни в Испании.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Авто
Автоэксперт рассказал, как не дать «замерзнуть» автомобилю
Кино
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Создатель фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер подтвердил, что во время работы над картиной у него действительно возникали производственные конфликты с продюсерами Джеймсом Кэмероном и Дэвидом Эллисоном, но он все же смог в значительной степени отстоять свое режиссерское видение.
Происшествия
Из-за ураганного ветра в Ростовской области обмелел Таганрогский залив
Из-за восточного ветра, порывы которого в Ростовской области достигают 20 метров в секунду, обмелел Таганрогский залив.
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Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Хоккей
Василевский побил рекорд «Тампы» по победам
Происшествия
Два теплохода загорелись в Астрахани
Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября.
Фигурное катание
Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии
Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
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Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве
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