Футбол

Матч ТВМатч ТВВан Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

Перед началом игры один из журналистов канала брал интервью у немецкого тренера «Хераклеса» Франка Вормута. В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
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Ван Бастен извинился за нацистское высказывание

Спорт-Экспресс17:30

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

Матч ТВ17:30

Ван Бастен попал в скандал, произнеся нацистское приветствие в прямом эфире

Sport24.ru17:13

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

Sportbox.RU17:30

Ван Бастен попал в скандал, произнеся нацистское приветствие в прямом эфире

Чемпионат19:25

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

Soccer.ru17:32

Легенда голландского футбола попал в скандал из-за нацистского приветствия

Газета.Ru18:22
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Поддержать исполнителей можно будет, приняв участие в онлайн-голосовании, которое стартует на официальном сайте «Детского Евровидения» 22 ноября с 22.00 по московскому времени и продлится до 18.00 24 ноября.
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Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
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Coldplay отказались от гастролей ради экологии

РЕН ТВ 21 ноября в 14:39
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
РБК 15:40
Экономика

Крупные российские компании покидают порты Прибалтики

Группа компаний «Новотранс», являющаяся крупнейшим в России и СНГ железнодорожным холдингом, планирует переориентировать транзит из прибалтийских государств в российский порт Усть-Луга, в котором полным ходом идет возведение нового универсального терминала.
Слово и Дело вчера в 06:39
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

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Политика

Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
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Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

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Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле

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Китайский журналист из издания Sohu попытался выяснить, кто стареет быстрее – женщины из России или из Китая.
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Фигурист Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую приобретенной коровой.
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Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
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Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна

Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein и Тилля Линдеманна, которую исполнила группа Lindemann.
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Армия и оружие

США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ

Вашингтон не верит, что сирийские власти способны защитить нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
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Джонсон пообещает внести в парламент сделку с ЕС до конца года

Консервативная партия включит в свой предвыборный манифест обещание внести до конца года на рассмотрение парламента Великобритании сделку с Евросоюзом о Brexit, передает Reuters.
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Болельщики «Реала» освистали Бэйла после выхода на замену

Форвард «Реала» Гарет Бэйл вышел на замену на 67-й минуте матча 14-го тура ла лиги против «Реала Сосьедад».
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Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России

Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
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Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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«Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну

Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.
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Сын Анастасии Решетовой встретит свой первый Новый год за границей

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Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на 22 ноября

Центральный банк России опубликовал официальные курсы доллара США и евро на пятницу, 22 ноября 2019 года.
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Прототип ракеты SpaceX взорвался во время испытаний

Прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX не прошел испытания и взорвался во время тестов, сообщает портал Space.com.
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Volkswagen представил электромобиль Volkswagen ID Space Vizzion

Концепция Space Vizzion основана на специализированной полностью электрической платформе MEB Volkswagen.
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Актер, сыгравший Тормунда, снял альтернативный финал «Игры престолов»

Кристофер Хивью, сыграл в сериале персонажа по имени Тормунд.
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