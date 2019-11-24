Футбол
Матч ТВВан Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
Перед началом игры один из журналистов канала брал интервью у немецкого тренера «Хераклеса» Франка Вормута. В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
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Музыка
Казанцы смогут проголосовать за участников «Детского Евровидения»
Поддержать исполнителей можно будет, приняв участие в онлайн-голосовании, которое стартует на официальном сайте «Детского Евровидения» 22 ноября с 22.00 по московскому времени и продлится до 18.00 24 ноября.
Kazanfirst.ru 21 ноября в 09:08
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 16:43
Политика
В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Shraibikus News вчера в 10:50
Здоровье
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК 18:59
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Евро-футбол.ру 11:29
Музыка
Coldplay отказались от гастролей ради экологии
РЕН ТВ 21 ноября в 14:39
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости 17:17
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
РБК 15:40
Экономика
Крупные российские компании покидают порты Прибалтики
Группа компаний «Новотранс», являющаяся крупнейшим в России и СНГ железнодорожным холдингом, планирует переориентировать транзит из прибалтийских государств в российский порт Усть-Луга, в котором полным ходом идет возведение нового универсального терминала.
Слово и Дело вчера в 06:39
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Известия 07:15
Политика
Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
Вести.Ru 11:20
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 18:00
Происшествия
Глава подмосковного Чехова задержана по подозрению в мошенничестве
Как стало известно РЕН ТВ, обыски у главы подмосковного Чехова Марины Кононовой связаны уголовным делом, возбужденным за мошенничество в особо крупном размере.
РЕН ТВ 21 ноября в 08:53
Кино
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Kinonews.ru вчера в 01:54
Общество
Китайский журналист заявил, что россиянки быстрее стареют
Китайский журналист из издания Sohu попытался выяснить, кто стареет быстрее – женщины из России или из Китая.
ФАН вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую решением купить корову
Фигурист Евгений Плющенко удивил Яну Рудковскую приобретенной коровой.
Дни24 08:03
Происшествия
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
РБК 13:25
Общество
Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна
Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein и Тилля Линдеманна, которую исполнила группа Lindemann.
Газета.Ru 18:52
Армия и оружие
США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ
Вашингтон не верит, что сирийские власти способны защитить нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Взгляд.ру 16:27
Политика
Джонсон пообещает внести в парламент сделку с ЕС до конца года
Консервативная партия включит в свой предвыборный манифест обещание внести до конца года на рассмотрение парламента Великобритании сделку с Евросоюзом о Brexit, передает Reuters.
Аргументы и Факты 18:36
Футбол
Болельщики «Реала» освистали Бэйла после выхода на замену
Форвард «Реала» Гарет Бэйл вышел на замену на 67-й минуте матча 14-го тура ла лиги против «Реала Сосьедад».
Спорт-Экспресс 16:30
Кино
Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России
Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
Российская газета 11:44
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
Космос
«Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну
Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.
Naked Science 17 ноября в 19:02
Шоу-бизнес
Сын Анастасии Решетовой встретит свой первый Новый год за границей
Недавно Решетова намекнула подписчикам, что готовится отвезти новорождённого ребёнка в его первое путешествие за границу.
Bimru.ru 08:00
Финансы
Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на 22 ноября
Центральный банк России опубликовал официальные курсы доллара США и евро на пятницу, 22 ноября 2019 года.
9111.ru 21 ноября в 09:37
Космос
Прототип ракеты SpaceX взорвался во время испытаний
Прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX не прошел испытания и взорвался во время тестов, сообщает портал Space.com.
Sputnik Литва 21 ноября в 08:50
Авто
Volkswagen представил электромобиль Volkswagen ID Space Vizzion
Концепция Space Vizzion основана на специализированной полностью электрической платформе MEB Volkswagen.
SpeedMe 20 ноября в 16:26
Кино
Актер, сыгравший Тормунда, снял альтернативный финал «Игры престолов»
Кристофер Хивью, сыграл в сериале персонажа по имени Тормунд.
Piter.tv вчера в 05:04