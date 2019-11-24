Футбол
Матч ТВВан Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
Перед началом игры один из журналистов канала брал интервью у немецкого тренера «Хераклеса» Франка Вормута. В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
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Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Политика
В НАТО открестились от Украины из-за России
«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
Политика
США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет
К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
Единоборства
Деонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом
Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»
Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против "Рубина" (2:1).
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Происшествия
Документы из российского банка оказались на свалке
Ранее осенью сразу в нескольких крупнейших российских банках произошла утечка личных данных клиентов.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Тамбов» в РПЛ со счетом 3:2
Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей. Счет игры открыл Гжегож Крыковях, он забил гол на 29-й минуте встречи.
Музыка
Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»
В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что Сергей Шнуров спровоцировал скандал вокруг шоу "Голос".
Гаджеты
Позиции продаж AirPods «шатают» доступные китайские аналоги
Потребительские показатели указывают на 31-процентную долю продаж наушников AirPods в США.
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
Происшествия
Мэра Тулуна выписали из больницы после аварии
Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой после ДТП произошедшего в минувшую субботу, 23 ноября, пишет ТАСС.
Авто
Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором
Напомним, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом под Оренбургом
Пять человек стали жертвами автоаварии с участием фуры и минивэна на трассе в Оренбургской области.
Политика
Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию
Происшествия
Ночью в Саратове насмерть сбита женщина
Минувшей ночью в Саратове на улице Чернышевского сбита женщина. Это произошло в 00:30 напротив дома № 56.
Технологии
1,2 миллиарда сведений о пользователях обнаружено на хакерском сервере
1,2 миллиарда записей пользователей было обнаружено в интернете на одном сервере, сообщает издание Wired.
Происшествия
Во Владивостоке арестовали выкинувшую ребенка в окно женщину
Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Авто
Названы самые популярные марки автомобилей с механикой в России
Общество
Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену
Наука
Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона
Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Футбол
Болельщики «Реала» освистывали каждое касание Бэйла
Шоу-бизнес
Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте
Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
Армия и оружие
С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме
Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
Происшествия
В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика
В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Экономика
Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн
Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.