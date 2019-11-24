Футбол

Матч ТВМатч ТВВан Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

Перед началом игры один из журналистов канала брал интервью у немецкого тренера «Хераклеса» Франка Вормута. В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
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