Футбол
Советский спортВан Бастена наказали за нацистское приветствие
Марко Ван Бастен должны был взять интервью у кромки поля у немецкого тренера проигравшей команды Франка Вормута и перед началом беседы неожиданно произнес характерное нацистское приветствие.
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СМИ: Ван Бастена оштрафовали в размере недельной зарплаты за нацистское приветствие
Sportbox.RUвчера в 18:31
Ван Бастен на неделю отстранён от работы на FOX Sports за нацистское приветствие
Чемпионатвчера в 15:25
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Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Футбол
«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов
Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Армия и оружие
Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»
Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым крылатым блоком.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ
Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования
Московский городской суд отменил арест заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Илью Брыка во вторник, 26 ноября.
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Путиным
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Спорт
МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне
"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Происшествия
СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы отдела полиции Хостинского района города Сочи Марии Клочковой.
Политика
Названа «настоящая причина» чеченской войны
Общество
Назван лучший по качеству жизни город России
Шоу-бизнес
Певице Тине Тернер исполняется 80 лет
Любимице миллионов ценителей музыки во вторник, 26 ноября, исполняется 80 лет.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Футбол
«Манчестер Сити» — «Шахтёр»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги чемпионов
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Шахтёр».
Спорт
Колобков считает, что Россия честно выполняла обязательства перед WADA
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российская сторона честно выполняла свои обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA), а также предоставила ему всю необходимую информацию о данных в московской антидопинговой лаборатории.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Футбол
СМИ узнали имя обладателя «Золотого мяча»
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси станет обладателем "Золотого мяча", передает Mundo Deportivo.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Происшествия
Несколько глухонемых напали с ножом на прохожего в Москве
По последней информации, неизвестные напали на прохожего и ударили его ножом, после чего скрылись на автомобиле "Лада Приора".
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Технологии
В США 90% владельцев умных колонок пользуется OTT-сервисами
Согласно Parks Associates, наибольшей популярностью среди владельцев умных колонок и дисплеев пользуется Netflix, более 60% респондентов сообщили, что имеют подписку на данный сервис.
Общество
Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
Гаджеты
Huawei начала тестировать EMUI 10 для Honor 10, Honor V10 и Honor 8X
Происшествия
На Украине возбудили дела из-за ДТП с десятью автомобилями и автобусом
Сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили два уголовных дела из-за аварии в Черкасской области, где столкнулись 10 автомобилей и автобус, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Политика
Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова
На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
Политика