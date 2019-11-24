Футбол
Sport.ruВан Бастена наказали за нацистское приветствие в прямом эфире
Голландское издание AD сообщает, что бывшего форварда сборной Нидерландов Марко ван Бастена отстранили от работы на телеканале Fox. Он не сможет работать в качестве эксперта в течение недели из-за нацистского приветствия в прямом эфире.
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Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Космос
Телескопы для отслеживания опасных для Земли комет появятся на Луне
Роскосмос планирует поставить на российской лунной базе телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Культура
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
Происшествия
Крупный пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске
В Иркутске произошел крупный пожар в здании мебельного магазина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Футбол
Оргкомитет: Россия продолжает готовиться к ЕВРО-2020
Россия продолжает готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО
Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Политика
Президент Украины подписал закон о наказании за незаконное обогащение
Определен и новый порядок конфискации незаконно приобретенных активов должностных лиц – в гражданском порядке по решению суда без обвинительного приговора.
Общество
В России до конца года инициируют маркировку животных
В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Общество
У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей
Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Армия и оружие
США и Болгария распланируют на 10 лет борьбу с угрозами в Черном море
В октябре этого года эксперты американского аналитического центра при правительстве RAND Corporation представили доклад, посвященный стратегии сдерживания России в Черном море.
Армия и оружие
Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
Южная Корея выразила КНДР протест в связи с учениями береговой артиллерии, сообщило министерство обороны РК.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Политика
Соловьев назвал Зеленского завхозом
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
Экономика
Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету
Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет.
Армия и оружие
Численность британской армии планируют значительно сократить
Численность британских сухопутных войск может быть сокращена до минимального уровня за 100 лет, а один из новейших авианосцев британской армии планируется передать в аренду США.
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Политика
Стало известно трагической фразе Ельцина перед началом чеченской войны
Бывший президент России Борис Ельцин отказался позвонить главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву накануне войны под предлогом, что для этого еще «не время».
Общество
Самый длинный мост открыли в Якутии
Общая протяженность участка достигает 6,4 км. "Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны", — цитирует обращение Айсена Николаева к жителям района ИА SakhaNews.
Происшествия
Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье
Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
Экономика
Оптимистичный бюджет Хакасии на следующий год придется резать
Расходы, заложенные в бюджет Хакасии на следующий год, придется урезать.
Армия и оружие
Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»
Блок выведения вместе с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенного с военного космодрома в Плесецке.