Голландское издание AD сообщает, что бывшего форварда сборной Нидерландов Марко ван Бастена отстранили от работы на телеканале Fox. Он не сможет работать в качестве эксперта в течение недели из-за нацистского приветствия в прямом эфире.

Общество Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.

Политика «Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».

Политика К посольству Украины в Москве принесли унитазы Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".

Происшествия Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.

Спорт WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Происшествия Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило 300 Число погибших в результате землетрясения в Албании выросло до шести, количество пострадавших увеличилось в два раза, сообщает «РИА Новости» во вторник, 26 ноября, со ссылкой на местные власти.

Политика Путин встретился с акционерами «Яндекса» Президент России Владимир Путин несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».

Политика Путин призвал бороться с оттоком молодежи из регионов Президент России Владимир Путин считает, что нужно менять ситуацию, когда молодежь уезжает из родных мест в большие города, и, в частности, над этой проблемой должны работать власти на местах.

Армия и оружие В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных «Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.

Общество «Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны «Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.

Экономика Цветоводы предупредили о стагнации и попросили снизить для них НДС До 2019 года цветочная отрасль облагалась только единым сельскохозяйственным налогом (ЕСХН) в размере 6%. Цветы для дальнейшей реализации в основном покупают индивидуальные предприниматели, которые не платят НДС, что делает невозможным возмещение налога для производителей.

Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.

Общество В России хотят ввести маркировку домашних животных Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.