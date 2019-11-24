Футбол

Sport.ruSport.ruВан Бастена наказали за нацистское приветствие в прямом эфире

Голландское издание AD сообщает, что бывшего форварда сборной Нидерландов Марко ван Бастена отстранили от работы на телеканале Fox. Он не сможет работать в качестве эксперта в течение недели из-за нацистского приветствия в прямом эфире.
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