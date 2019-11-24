Футбол

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Знаменитого голландского форварда, технического директора ФИФА Марко ван Бастена наказали за нацистское приветствие в эфире телеканала Fox Sports, сообщает издание Algemeen Dagblad.
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СМИ: Ван Бастена оштрафовали в размере недельной зарплаты за нацистское приветствие

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