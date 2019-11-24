Футбол
ИзвестияВан Бастена отстранили на неделю от работы за нацистское приветствие
Знаменитого голландского форварда, технического директора ФИФА Марко ван Бастена наказали за нацистское приветствие в эфире телеканала Fox Sports, сообщает издание Algemeen Dagblad.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Ван Бастена оштрафовали в размере недельной зарплаты за нацистское приветствие
Sportbox.RUвчера в 18:31
Ван Бастен на неделю отстранён от работы на FOX Sports за нацистское приветствие
Чемпионатвчера в 15:25
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Спорт
Чемпион ОИ-2012 по прыжкам в воду Захаров завершит карьеру
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
Путин обсудил саммит в «нормандском формате» с членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности вопросы подготовки к саммиту в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Экономика
Крупнейший в России индустриальный парк появится в Подмосковье
Концерн "Русич" выкупил 450 га земли в Домодедовском районе Московской области и планирует за 15 лет построить на ней индустриальный парк площадью 1,5 млн кв. м. Представители "Русича" не афишируют ни продавца, ни сумму сделки, но инсайдеры говорят, что земли продали структуры казахстанского БТА-банка, пишет "Коммерсант".
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
Общество
Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году
В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.
Шоу-бизнес
Джастина Тимберлейка застали в компании Алишии Уэйнрайт
Тимберлейк провел свои выходные вместе с коллегой по фильму Палмер Алишей Уэйнрайт.
Политика
МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Политика
Дональд Трамп заявил об отставке главы ВМС США
Министр обороны США Марк Эспер отправил в отставку главу ВМС Ричарда Спенсера.
Политика
Зачем Майкл Блумберг хочет стать президентом США
Миллиардер (состояние – $54,1 млрд), основатель и главный владелец медиакомпании Bloomberg LP (почти 90% акций) вступил в президентскую гонку, «чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку».
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
Энергетика
Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту
Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.
Авто
Автоэксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть» зимой
Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле замерзают зимой чаще всего, и дал совет водителям, что нужно делать, чтобы этого избежать.
Общество
Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Наука
Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга у детей
Исследователи из Корнеллского университета и Политехнического университета Виргинии выяснили, что при попытках вывести воду из ушей, резко дергая головой, дети могут повредить головной мозг.
Происшествия
Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Как заявили изданию в ведомстве, законопроект, подразумевающий появление в стране официального учёта и идентификации домашних животных, направлен в правительственную комиссию, после чего будет внесён в Госдуму.
Происшествия
В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина
Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и готовила к продаже новую партию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.
Происшествия
Неподалеку от столицы Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Спорт
Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
Общество
Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Экономика
Петербуржцы в среднем хранят в банках 420 тысяч рублей
В среднем на петербуржца приходится 420 тысяч рублей банковских вкладов. Лидирует в рейтинге Москва — более 800 тысяч рублей.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.