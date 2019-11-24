Знаменитого голландского форварда, технического директора ФИФА Марко ван Бастена наказали за нацистское приветствие в эфире телеканала Fox Sports, сообщает издание Algemeen Dagblad.

Ван Бастена отстранили на неделю от работы за нацистское приветствие

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