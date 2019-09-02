ФИФА на официальном сайте опубликовала тройку претендентов на приз The Best лучшему футболисту года. В неё вошли: форвард «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Ван Дейк, Роналду и Месси номинированы на приз The Best от ФИФА

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