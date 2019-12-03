Голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, занявший второе место в голосовании за "Золотой мяч" в 2019 году, ответил британскому жуорналисту Пирсу Моргану.

Ван Дейк ответил сравнившему его с Роналду журналисту

Экономика Пакистан вернет России советский долг в $93 млн Россия и Пакистан заключили соглашение о возвращении российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Полуголая Бузова сделала две ошибки в фамилии певца Лещенко Получившая пару статуэток на премии «Золотой хит 2019» певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию, когда вышла на сцену вслед за народным артистом РСФСР Львом Лещенко.

ЖКХ Россиянам объяснили, как снизить плату за ЖКХ Начальник управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы Алексей Матюхин посоветовал проверить достоверность сумм платежей на сайте ФАС.

Общество «Аэрофлот» пожаловался ФАС на дорогой керосин и тарифы аэропортов По словам гендиректора «Аэрофлота», аэропорты сохраняют или немного увеличивают тарифы на регулируемые сборы, при этом наращивая тарифы по нерегулируемым со стороны ФАС услугам.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».

Фигурное катание Авербух назвал фаворитов финала Гран-при по фигурному катанию Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о фаворитах финала Гран-при среди женщин, передает teamrussia.pro.

Политика Зеленский созвал СНБО Украины перед саммитом в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский созвал во вторник Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) для подготовки к встрече лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил министр внутренних де Арсен Аваков.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Общество В России стало меньше заключенных В России за последние 20 лет заключенных стало в два раза меньше.

Политика Украинский министр опроверг планы о смене руководства «Нафтогаза» Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о возможной смене руководства всех «стратегических» энергетических компаний, включая «Нафтогаз».

Общество ГИБДД захотела исключить «площадку» из сдачи экзаменов на права Госавтоинспекция намерена исключить из сдачи экзаменов на права для водителей «площадку», сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

Общество Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову Вице-спикер парламента Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Ален Симонян прокомментировал осквернение памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.

Хоккей Хартли может покинуть «Авангард» из-за карьеры в НХЛ Ранее председатель совета директоров «ястребов» Александр Крылов говорил, что намерен предложить канадскому специалисту продолжить карьеру в «Авангарде» до его возвращения в Омск.

Политика Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России Бывшему депутату Верховной рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).