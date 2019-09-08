Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВан Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»

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Защитник Виргил ван Дейк подпишет новый контракт с «Ливерпулем». Как сообщает Mirror, «красные» согласовали с 28-летним голландцем шестилетнее соглашение с повышением заработной платы.
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Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»

Спорт-Экспрессвчера в 22:40

Ван Дейк согласовал с «Ливерпулем» 6-летний контракт

Sport24.ruвчера в 23:16

СМИ: Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»

Матч ТВвчера в 22:59

Ван Дейк готов подписать новый контракт с «Ливерпулем»

Советский спортвчера в 23:41

СМИ: Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»

Sportbox.RUвчера в 22:59

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Ван Дейк подпишет с «Ливерпулем» шестилетний контракт

Вести.Ruвчера в 23:35
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:08, Вашингтон
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