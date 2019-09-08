Футбол
Спорт-ЭкспрессВан Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»
Защитник Виргил ван Дейк подпишет новый контракт с «Ливерпулем». Как сообщает Mirror, «красные» согласовали с 28-летним голландцем шестилетнее соглашение с повышением заработной платы.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:08, Вашингтон
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Единоборства
Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
В НАТО приветствовали освобождение украинских моряков
Отдельно представитель блока отметила, что страны-члены рады тому, что домой вернулись украинские моряки и режиссер Олег Сенцов.
Московский Комсомолец вчера в 12:00
Футбол
Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
LiveSport.ru вчера в 14:24
Происшествия
Омский аэропорт остался без электричества
Сиб.фм вчера в 11:47
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Общество
Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в День рождения Москвы
Российская газета вчера в 06:40
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Политика
В правительстве отреагировали на заявления о новой пенсионной реформе
В аппарате правительства России опровергли слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о том, что в кабмине идет подготовка второго этапа пенсионной реформы, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 06 сентября в 13:37
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru вчера в 08:52
Футбол
Эндрю Робертсон: «Россия – очень хорошая команда, поэтому у них все так хорошо с результатами»
Беспокойство вызывает то, как далеко мы отстали от России.
Sports.ru вчера в 16:03
Происшествия
В Белоруссии поймали гулявшего по деревне слона
REGNUM вчера в 15:21
Экономика
Правительство Индии выделит $1,7 млрд страховым компаниям
Представители правительства Индии приняли решение вложить 120 миллиардов рупий (примерно 1,7 миллиардов долларов) в государственные страховые компании.
REGNUM вчера в 09:35
Политика
В Забайкалье проголосовали 4,43% избирателей
REGNUM вчера в 23:49
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
Известия вчера в 19:33
Происшествия
В Екатеринбурге родственники осужденных заявили о бунте в колонии
Znak.com вчера в 02:07
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
РИА Новости вчера в 12:14
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили воинскими званиями
Украинские моряки, освобожденные в рамках обмена с Россией, были награждены орденами и новыми воинскими званиями, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в своем Facebook.
Rambler News Service вчера в 14:43
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
Газета.Ru вчера в 13:15
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят стал 13-м
Перед началом сезона 21-летний пилот Шарль Леклер перешел в Ferrari из команды Sauber Пилот "Феррари" Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1".
Аргументы и Факты вчера в 14:39
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Политика
Южная Корея и КНДР могут создать экономический союз наподобие ЕС
Экономический союз наподобие Евросоюза между Сеулом и Пхеньяном станет возможным уже через 10-15 лет.
Известия 00:33
Политика
В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой
Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 06 сентября в 11:08
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник вчера в 11:59
Здоровье
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04