Футбол
Vprognoze.ruВан Дейк согласовал новый шестилетний контракт с «Ливерпулем»
Игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк согласовал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Как сообщает источник, стороны близки к продлению контрактного соглашения на шесть лет. Действующий контракт 28-летнего голландца рассчитан до 2023 года.
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Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика
Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным
Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации на борту с главой государства Владимиром Путиным, передает НТВ.
Газета.Ru 06:52
Политика
На выборах главы Сахалина лидирует врио губернатора Лимаренко
Московский Комсомолец 06:59
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Аксенов ответил на зарубежные высказывания о выборах в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти региона не будут обращать никакого внимания на звучащие с Украины и из некоторых западных стран заявления о нелегитимности итогов сегодняшних выборов на полуострове.
Российская газета 06:52
Культура
Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет
Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.
РИА Новости 06:31
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Происшествия
В Петербурге члена избиркома облили зеленкой
Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.
Gazeta.SPb 04:14
Происшествия
В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков
Кандидата в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.
РИА Новости 06:00
Футбол
Пике: «Фергюсон был мне как второй отец»
Не хочу управлять 24 игроками и их эго. Я вижу себя в одежде бизнесмена. Сэр Алекс Фергюсон был мне как второй отец.
Sport24.ru 06:49
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Политика
Назван срок поставок С-400 в Индию
Поставки в Индию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 завершатся через 18-19 месяцев.
Lenta.ru 07:53
Политика
Петербург находится на 16 месте по явке на выборах
Северная столица оказалась одним из самых вялоголосующих регионов в стране. По состоянию на 12:00, УИКи посетили всего 249 тыс. 830 человек.
Диалог 08:16
Футбол
Сборной Албании включили гимн Андорры перед гостевым матчем во Франции
Организаторы матча между сборными Франции и Албании, проходившего на стадионе «Стад де Франс», допустили ошибку, включив гимн Андорры вместо албанского, сообщает Virgin Media Sport.
РБК 06:30
Политика
Около 70% избирателей проголосовало на выборах к 14:15
К 14:15 на электронное голосование в Мосгордуму явились 67,3% избирателей.
Вести Подмосковья 07:36
Футбол
Нойер: завершу карьеру, когда буду не нужен
Чемпионат 06:39
Армия и оружие
Термоядерные бомбы США оказались дефектными
Газета.Ru 07:47
Культура
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Происшествия
На Сахалине загорелась школа с избирательным участком
Российская газета вчера в 22:52
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином
Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.
Известия 06:18
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать подозреваемого в гибели рейса МН17
Генеральный прокурор Нидерландов попросил Россию выдать подозреваемого в гибели малайзийского самолета над Донбассом в 2014 году Владимира Цемаха.
Росбалт вчера в 12:48
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Гаджеты
В 2020 году iPhone получит абсолютно новый дизайн
Как сообщает The Verge, дизайн будет именно новым, а не обновленным, как в iPhone 2019 года, которые покажут уже скоро.
Мойка78 вчера в 22:48
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Происшествия
Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам
В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.
Lenta.ru 06:49
Политика
«Голос» обвинили в дезинформации по нарушениям на выборах
Более двух третей сообщений на «Карту нарушений» движения «Голос» не соответствуют действительности, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
Lenta.ru 05:43
Армия и оружие
Дания отправит свои войска в Сирию
Вооруженные силы Дании направят свои войска в Сирию, чтобы помочь возглавляемой Соединенными Штатами коалиции осуществлять боевые действия, направленные против ИГИЛ*.
ТК Звезда 05:28
Футбол
Тиаго Силва: «Слава богу, что Неймар остался в „ПСЖ“»
Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва прокомментировал тот факт, что нападающий команды Неймар остался в клубе.
Sport24.ru 07:02