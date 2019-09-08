Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruВан Дейк согласовал новый шестилетний контракт с «Ливерпулем»

Игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк согласовал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Как сообщает источник, стороны близки к продлению контрактного соглашения на шесть лет. Действующий контракт 28-летнего голландца рассчитан до 2023 года.
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Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»

Спорт-Экспрессвчера в 22:40

Ван Дейк согласовал с «Ливерпулем» 6-летний контракт

Sport24.ruвчера в 23:16

СМИ: Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»

Матч ТВвчера в 22:59

Ван Дейк согласился подписать новый контракт с «Ливерпулем»

Газета.Ru02:12

Ван Дейк готов подписать новый контракт с «Ливерпулем»

Советский спортвчера в 23:41

СМИ: Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»

Sportbox.RUвчера в 22:59

Ван Дейк подпишет с «Ливерпулем» шестилетний контракт

Вести.Ruвчера в 23:35
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Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика

Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным

Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации на борту с главой государства Владимиром Путиным, передает НТВ.
Газета.Ru 06:52
Политика

На выборах главы Сахалина лидирует врио губернатора Лимаренко

Московский Комсомолец 06:59
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика

Аксенов ответил на зарубежные высказывания о выборах в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти региона не будут обращать никакого внимания на звучащие с Украины и из некоторых западных стран заявления о нелегитимности итогов сегодняшних выборов на полуострове.
Российская газета 06:52
Происшествия

В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями

Ведомости 04:29
Культура

Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет

Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.
РИА Новости 06:31
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Происшествия

В Петербурге члена избиркома облили зеленкой

Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.
Gazeta.SPb 04:14
Происшествия

В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков

Кандидата в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.
РИА Новости 06:00
Футбол

Пике: «Фергюсон был мне как второй отец»

Не хочу управлять 24 игроками и их эго. Я вижу себя в одежде бизнесмена. Сэр Алекс Фергюсон был мне как второй отец.
Sport24.ru 06:49
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Политика

Назван срок поставок С-400 в Индию

Поставки в Индию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 завершатся через 18-19 месяцев.
Lenta.ru 07:53
Политика

Петербург находится на 16 месте по явке на выборах

Северная столица оказалась одним из самых вялоголосующих регионов в стране. По состоянию на 12:00, УИКи посетили всего 249 тыс. 830 человек.
Диалог 08:16
Футбол

Сборной Албании включили гимн Андорры перед гостевым матчем во Франции

Организаторы матча между сборными Франции и Албании, проходившего на стадионе «Стад де Франс», допустили ошибку, включив гимн Андорры вместо албанского, сообщает Virgin Media Sport.
РБК 06:30
Политика

Около 70% избирателей проголосовало на выборах к 14:15

К 14:15 на электронное голосование в Мосгордуму явились 67,3% избирателей.
Вести Подмосковья 07:36
Футбол

Нойер: завершу карьеру, когда буду не нужен

Чемпионат 06:39
Армия и оружие

Термоядерные бомбы США оказались дефектными

Газета.Ru 07:47
Культура

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Происшествия

На Сахалине загорелась школа с избирательным участком

Российская газета вчера в 22:52
Происшествия

Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином

Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.
Известия 06:18
Политика

Нидерланды попросили Россию выдать подозреваемого в гибели рейса МН17

Генеральный прокурор Нидерландов попросил Россию выдать подозреваемого в гибели малайзийского самолета над Донбассом в 2014 году Владимира Цемаха.
Росбалт вчера в 12:48
Политика

МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму

МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Футбол

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Сочи»

Piter.tv 06:41
Гаджеты

В 2020 году iPhone получит абсолютно новый дизайн

Как сообщает The Verge, дизайн будет именно новым, а не обновленным, как в iPhone 2019 года, которые покажут уже скоро.
Мойка78 вчера в 22:48
Происшествия

В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Происшествия

Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам

В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.
Lenta.ru 06:49
Политика

«Голос» обвинили в дезинформации по нарушениям на выборах

Более двух третей сообщений на «Карту нарушений» движения «Голос» не соответствуют действительности, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.
Lenta.ru 05:43
Армия и оружие

Дания отправит свои войска в Сирию

Вооруженные силы Дании направят свои войска в Сирию, чтобы помочь возглавляемой Соединенными Штатами коалиции осуществлять боевые действия, направленные против ИГИЛ*.
ТК Звезда 05:28
Футбол

Тиаго Силва: «Слава богу, что Неймар остался в „ПСЖ“»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва прокомментировал тот факт, что нападающий команды Неймар остался в клубе.
Sport24.ru 07:02
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