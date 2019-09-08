Игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк согласовал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Как сообщает источник, стороны близки к продлению контрактного соглашения на шесть лет. Действующий контракт 28-летнего голландца рассчитан до 2023 года.

Происшествия На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.

Политика Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации на борту с главой государства Владимиром Путиным, передает НТВ.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Аксенов ответил на зарубежные высказывания о выборах в Крыму Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти региона не будут обращать никакого внимания на звучащие с Украины и из некоторых западных стран заявления о нелегитимности итогов сегодняшних выборов на полуострове.

Культура Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Происшествия В Петербурге члена избиркома облили зеленкой Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.

Происшествия В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков Кандидата в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.

Футбол Пике: «Фергюсон был мне как второй отец» Не хочу управлять 24 игроками и их эго. Я вижу себя в одежде бизнесмена. Сэр Алекс Фергюсон был мне как второй отец.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.

Политика Назван срок поставок С-400 в Индию Поставки в Индию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 завершатся через 18-19 месяцев.

Политика Петербург находится на 16 месте по явке на выборах Северная столица оказалась одним из самых вялоголосующих регионов в стране. По состоянию на 12:00, УИКи посетили всего 249 тыс. 830 человек.

Футбол Сборной Албании включили гимн Андорры перед гостевым матчем во Франции Организаторы матча между сборными Франции и Албании, проходившего на стадионе «Стад де Франс», допустили ошибку, включив гимн Андорры вместо албанского, сообщает Virgin Media Sport.

Культура Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.

Происшествия Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.

Политика Нидерланды попросили Россию выдать подозреваемого в гибели рейса МН17 Генеральный прокурор Нидерландов попросил Россию выдать подозреваемого в гибели малайзийского самолета над Донбассом в 2014 году Владимира Цемаха.

Политика МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.

Гаджеты В 2020 году iPhone получит абсолютно новый дизайн Как сообщает The Verge, дизайн будет именно новым, а не обновленным, как в iPhone 2019 года, которые покажут уже скоро.

Происшествия В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.

Происшествия Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.

Политика «Голос» обвинили в дезинформации по нарушениям на выборах Более двух третей сообщений на «Карту нарушений» движения «Голос» не соответствуют действительности, заявил сопредседатель мониторинговой рабочей группы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игорь Борисов.