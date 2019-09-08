Футбол
Спорт-ЭкспрессВан Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»
Защитник Виргил ван Дейк подпишет новый контракт с «Ливерпулем». Как сообщает Mirror, «красные» согласовали с 28-летним голландцем шестилетнее соглашение с повышением заработной платы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 23:36, Вашингтон
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Армия и оружие
В США оценили мощность российской ракеты «Булава»
Американский портал "We are the mighty" опубликовал статью, посвящённую российской ракете "Булава".
ИнфоСМИ вчера в 11:37
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости 22:49
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна «Линлин»
Известия 05 сентября в 05:13
Здоровье
Онкологи назвали главные симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи назвали признаки развития рака головы и шеи.
Газета.Ru 00:14
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
Газета.Ru 13:15
Здоровье
Как волгоградцы могут снизить риск появления раковой опухоли
Раз в год волгоградцы проходят обследование.
Волгоградская правда 22:39
Теннис
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Политика
В Челябинской области открылись избирательные участки
Эхо Москвы в Челябинске 23:30
Общество
Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в День рождения Москвы
Российская газета 06:40
Гаджеты
Стриминговые сервисы доминируют по прибыли в музыкальной индустрии
Как оказалось, львиная доля дохода пришлась на стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music.
Ferra 07:12
Общество
В воскресенье в Петербурге обещают теплую и сухую погоду
Это воскресенье в Северной столице обещает быть теплым и сухим.
Петербургский дневник 10:12
Кино
Вышел трейлер нового фильма Ксавье Долана «Матиас и Максим»
Трейлер новой драмы канадского режиссера Ксавье Долана «Матиас и Максим» появился на YouTube.
Политическая Экспертиза 21:11
Экономика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ 17:11
Гаджеты
IFA 2019: ноутбук Dynabook Tecra X50-F с 15 дисплеем работает без подзарядки до 17 часов
3DNews 07:27
Футбол
Нани забил 10-й гол в МЛС, перебросив вратаря
На 13-й минуте встречи нападающий хозяев Нани эффектно сравнял счет: 32-летний португалец вышел один на один с вратарем, и перебросил мяч через него.
Sport24.ru 22:15
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 21:44
Шоу-бизнес
Вдова солиста Linkin Park выходит замуж
Вдова скончавшегося два года назад солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона заявила, что вновь выходит замуж, пишет TMZ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 20:53
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Вести.Ru 14:35
Политика
CNN: Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам
Президент США Дональд Трамп в течение последних недель в беседах с приближенными выражал обеспокоенность по поводу возможного ухудшения экономической ситуации в стране.
Российская газета 23:20
Политика
Лукашенко требует от России «не наклонять» Белоруссию
Белорусский лидер опроверг обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад, подчеркнул, что Белоруссия никогда не предаст «своего старшего брата».
REGNUM вчера в 07:12
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Кино
Джиллиан Андерсон намерена сыграть Маргарет Тэтчер
Аргументы и Факты 20:42