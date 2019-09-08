Футбол
Спорт-ЭкспрессВан Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»
Защитник Виргил ван Дейк подпишет новый контракт с «Ливерпулем». Как сообщает Mirror, «красные» согласовали с 28-летним голландцем шестилетнее соглашение с повышением заработной платы.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:39, Вашингтон
Происшествия
«Его чинили пилоты»: пассажир «Уральских авиалиний» заявила о проблеме с бортом, летевшим из Италии
Екатеринбург Онлайн 02:15
Политика
Открылись избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы
RT на русском 01:14
Космос
При запуске «Метеора» Роскосмос испытает новый разгонный блок
Невские Новости вчера в 21:26
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье в бою за титул UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с американцем Дастином Порье, заставив того сдаться в третьем раунде после проведения болевого приема.
Газета.Ru вчера в 17:32
Политика
Пенсионный возраст могут повысить до 70 лет
Бизнес.Ру 06 сентября в 09:24
Происшествия
СМИ узнали о признании вины подозреваемого в нападении на Памфилову
Подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову обнаружили в лесу, где мужчина живет некоторое время, свою причастность к атаке он подтвердил.
Известия вчера в 11:17
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Происшествия
В Омске восстановили подачу электричества после крупной аварии
В Омске восстановлено электроснабжение кировского округа, нарушенное около полуночи из-за непогоды.
Российская газета 02:26
Теннис
Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Футбол
Жиру: «Сборная Франции могла больше забить Албании»
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (4:1).
Sport24.ru 00:55
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
Известия вчера в 19:33
Хоккей
Форвард «Металлурга» Брэндон Козун дисквалифицирован на два матча
Форвард магнитогорского «Металлурга» Брэндон Козун дисквалифицирован на два матча, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 02:15
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru вчера в 11:59
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс 06 сентября в 03:16
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Космос
Вторая индийская лунная миссия «Чандраян-2» закончилась неудачей
Военное обозрение вчера в 07:45
Общество
Сегодня православные отмечают день Наталии Овсяницы и Адрияна Осеннего
На Руси 8 сентября или 26 августа по старому стилю принято чтить память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана.
Живая Кубань 02:30
Футбол
Сборная России вышла в суперфинал Евролиги по пляжному футболу
РЕН ТВ вчера в 13:37
Авто
Тройка наиболее доступных хэтчбеков от Ford
Car.ru 01:08
Политика
В НАТО положительно оценили обмен пленными между Россией и Украиной
Руководство НАТО дало положительную оценку факту обмена военнопленными между Украиной и Россией, об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте альянса.
REGNUM 01:59
Армия и оружие
ВСУ нанесли удар по югу ДНР: В Коминтерново горит дом
Напомним, ВСУ 11 раз за сутки обстреляли ДНР. Сегодня утром ВСУ нанесли минометный удар по Горловке.
ИА Новороссия вчера в 12:55
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
Газета.Ru вчера в 13:15
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными
Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
Московский Комсомолец вчера в 10:04
Кино
Фредерик Бегбедер хотел бы сыграть в кино Родиона Раскольникова
Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер хотел бы исполнить в кино роль Родиона Раскольникова из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".
ТАСС вчера в 08:24
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58