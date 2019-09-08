Футбол
Vprognoze.ruВан Дейк согласовал новый шестилетний контракт с «Ливерпулем»
Игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк согласовал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Как сообщает источник, стороны близки к продлению контрактного соглашения на шесть лет. Действующий контракт 28-летнего голландца рассчитан до 2023 года.
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Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Происшествия
В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам
Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.
Российская газета 05:17
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Политика
В России начался единый день голосования
В России начался единый день голосования, в рамках которого выборы разного уровня состоятся в 85 субъектах страны.
RT на русском 00:36
Экономика
Экспорт аграрной продукции в Узбекистане планируют увеличить в 9 раз
Власти Узбекистана планируют увеличить экспорт продукции аграрного сектора с $2,3 млрд в 2018 году до $20 млрд — в 2030 году.
REGNUM вчера в 03:58
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Космос
«Роскосмос» испытает новый разгонный блок в 2020 году
«Роскосмос» проведет испытания модернизированного разгонного блока «Фрегат» при запуске метеорологического спутника «Метеор-М» № 2–3 в 2020 году.
РБК вчера в 23:12
Политика
В работе электронного голосования на выборах в Москве произошел сбой
Система дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу, сообщил замглавы департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Московский Комсомолец 05:14
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Хоккей
Овечкин: ради прикола не хочу возвращаться в КХЛ
Не хочу возвращаться ради прикола.
Вести.Ru 03:53
Политика
К полудню в Волгоградской области проголосовали 15,41% избирателей
Крестьянская жизнь 05:34
Политика
В движение «Голос» направлены около тысячи жалоб на нарушения в выборах
Движение "Голос", занимающееся защитой прав избирателей, сообщило о том, что приняло около тысячи жалоб о нарушении выборного процесса по всей территории России.
Pravda.Ru 05:30
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня вчера в 14:23
Происшествия
На участке в Волгограде умер кандидат в депутаты облдумы
В Волгограде в единый день голосования на участке умер кандидат в депутаты областной думы.
Московский Комсомолец 05:27
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос на 4,5 процента
Товарооборот между Россией и Китаем с января по август этого года вырос на 4,5 процента в годовом исчислении, следует из сообщения Главного таможенного управления КНР.
Российская газета 03:22
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Армия и оружие
Где находится главная база российского флота
Парламентская газета вчера в 17:22
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Известия вчера в 08:51
Происшествия
В Москве задержали координатора движения «Голос»
Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Политика
Демонстранты в Гонконге передали петицию в генконсульство США
Участники протестов в Гонконге в воскресенье с пением гимна США и плакатами, призывающими Штаты оказать помощь в "освобождении" города от контроля со стороны Пекина, прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию.
Интерфакс 05:29
Политика
В Польше призвали к восстановлению диалога с Россией
Цель Варшавы, полагает журналист, в создании "пропасти" между РФ и Польшей как на политическом, так и "межчеловеческом" уровне.
Газета.Ru 04:48
Космос
Космическое пиратство: Как США захватывают околоземное пространство
Чиновники ЕКА заявили, что маневры по предотвращению столкновений, подобные тому, который Aeolus выполнил вчера, могут стать гораздо более распространёнными в ближайшие несколько лет.
Царьград 05:00
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
UfaTime.ru 05:04
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Китае
Специалисты китайского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в провинции Сычуань на юго-западе КНР.
RT на русском вчера в 21:18