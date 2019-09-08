Футбол
Vprognoze.ruВан Дейк согласовал новый шестилетний контракт с «Ливерпулем»
Игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк согласовал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Как сообщает источник, стороны близки к продлению контрактного соглашения на шесть лет. Действующий контракт 28-летнего голландца рассчитан до 2023 года.
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Происшествия
Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
Известия 11:09
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
Политика
ЦИК уличил «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов
ЦИК РФ уличил ассоциацию "Голос" в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, зафиксировано уже около 30 фактов дублирования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 11:42
Общество
Экстремальная жара во Франции летом убила 1,5 тыс. человек
На 1 тыс. 465 человек или на 9,1% выросла по сравнению со средними показателями смертность во Франции летом нынешнего года из-за аномально жаркой погоды, сообщила в воскресенье министр здравоохранения страны Аньес Бюзен.
Интерфакс 10:28
Автоспорт
Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел
Главным триумфатором гонки стал пилот команды Ferrari Шарль Леклер. Для него эта победа стала второй в карьере в "Ф1" и сразу второй подряд.
Вести.Ru 10:55
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов досрочно обыграл Дастина Порье на турнире UFC 242
Хабиб Нурмагомедов в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 242 одержал уверенную победу на Дасимном Порье применив удушающий прием против своего противника во время третьего раунда.
P1spb.ru вчера в 17:26
Происшествия
На Петроградке члена УИК облили зеленкой
На члена участковой избирательной комиссии 1614 (Петроградский район) с правом совещательного голоса Анну Шлейникову неизвестная девушка вылила зеленку утром 8 сентября, сообщили "Наблюдатели Петербурга".
ЗакC.Ру 01:20
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Наука
Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции
Специалистами разработана очередная перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:25
Футбол
«Зенит» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Петербургский "Зенит" в воскресенье обыграл в товарищеском матче ФК "Сочи". Трансляция велась на странице петербургской команды в Twitter.
DP.RU 09:00
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Футбол
Дубль Мхитаряна помог сборной Армении обыграть Боснию и Герцеговину
Сборная Армении на своем поле обыграла Боснию и Герцеговину (4:2) в рамках отборочного этапа Евро-2020.
Спорт-Экспресс 10:56
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался не россиянином
Ранее СМИ Кипра сообщили о смерти трехлетнего ребенка из России. Уточнялось, что он утонул в бассейне виллы, принадлежащей родителям.
Известия 06:18
Происшествия
В Москве спасатели вытащили енота из кондиционера
Спасатели-добровольцы помогли еноту выбраться из кондиционера жилого дома на востоке Москвы. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.
Известия 05:34
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна»
Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
Pravda.Ru вчера в 08:06
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева пошел в подготовительный класс
Шепелев признался, что будущая школа сына будет проводить обучение исключительно на английском, поэтому сейчас Платон занимается в таком же классе подготовки.
StarHit.ru 03:30
Политика
В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона
ТАСС вчера в 21:05
Культура
Нелли Кобзон показала уникальную фамильную коллекцию
В парадной анфиладе усадьбы Шаховских на Большой Никитской впервые выставлена скульптура ар-деко из собрания Иосифа и Нелли Кобзон.
Московский Комсомолец 09:40
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18