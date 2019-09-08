Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruВан Дейк согласовал новый шестилетний контракт с «Ливерпулем»

Игрок «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк согласовал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Как сообщает источник, стороны близки к продлению контрактного соглашения на шесть лет. Действующий контракт 28-летнего голландца рассчитан до 2023 года.
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Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»

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Вести.Ruвчера в 23:35
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