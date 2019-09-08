Футбол

Газета.RuГазета.RuВан Дейк согласовал с «Ливерпулем» шестилетний контракт

Защитник Виргил ван Дейк подпишет новый контракт с английским футбольным клубом "Ливерпуль". Как сообщает Mirror, красные согласовали с 28-летним голландцем новое шестилетнее трудовое соглашение. Отмечается, что контракт будет с повышением заработной платы.
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