Футбол
Газета.RuВан Дейк согласовал с «Ливерпулем» шестилетний контракт
Защитник Виргил ван Дейк подпишет новый контракт с английским футбольным клубом "Ливерпуль". Как сообщает Mirror, красные согласовали с 28-летним голландцем новое шестилетнее трудовое соглашение. Отмечается, что контракт будет с повышением заработной платы.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:11, Вашингтон
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 сентября
2 сентября синоптики пообещали, что в первую неделю осени в Москве сохранится летняя погода с температурой до +25 градусов.
Известия вчера в 23:52
Общество
В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
Lenta.ru 04:02
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Происшествия
В США енот на 20 часов захватил дом судьи
Известия вчера в 20:59
Здоровье
Кузбасс будет перенимать опыт Японии в лечении онкологических заболеваний
Глава региона отметил, что Кузбассу важно перенять опыт Японии и применять его в кузбасских больницах.
Газета Кемерова вчера в 22:18
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Lenta.ru 03:29
Происшествия
В Купчино наблюдатели отправились в погоню за бюллетенями
Более 30 минут наблюдатели преследовали автомобиль, побывав в промзонах и на заправках.
Росбалт 04:03
Политика
В Хабаровском крае началось голосование
В Хабаровском крае в 8 часов утра открылось 782 избирательных участка.
Тихоокеанская звезда вчера в 18:04
Гаджеты
Huawei может заменить Gmail сервисом ProtonMail
Китайская корпорация Huawei ведет переговоры с швейцарской компанией ProtonMail по установке ее сервиса электронной почты в свои смартфоны, сообщил Bloomberg.
Rambler News Service вчера в 09:15
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Футбол
Акинфеев назвал сборную России возрождающейся командой
Игрок ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал выступление сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:51
Происшествия
Несколько жителей Москвы в субботу задержали за незаконную агитацию
Несколько граждан были задержаны в субботу в день тишины на северо-востоке Москвы за незаконную агитацию, среди них был один из кандидатов в Мосгордуму, сообщил журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новости 03:56
Политика
В Абхазии пройдет второй тур выборов президента республики
Перед вторым туром По данным ЦИК, на выборах, прошедших 25 августа, при явке в 65% ни одному из девяти кандидатов не удалось набрать более половины голосов избирателей, необходимых для победы в первом туре.
ТАСС вчера в 17:02
Политика
Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
Газета.Ru вчера в 19:36
Общество
Памятные мероприятия пройдут в Петербурге в годовщину начала блокады
Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала блокады Ленинграда, пройдут в воскресенье в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 17:20
Политика
В Хорватии отреагировали на инцидент на границе с Сербией
Премьер Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на инцидент, который произошел на границе с Сербией.
РЕН ТВ вчера в 21:51
Единоборства
Бой Бейдера и Конго на турнире Bellator 226 признан несостоявшимся
Титульный бой за звание чемпиона промоушна Bellator между американским бойцом смешанного стиля (ММА) Райаном Бейдером и французом Чейком Конго на турнире Bellator 226, проходившем в Сан-Хосе, признан несостоявшимся.
REGNUM 03:22
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования
РИА Новости вчера в 10:57
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.
РИА Новости 02:40
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Гаджеты
Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети
Актуальные Новости 00:57
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46