"Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 Счет в матче открыл Вирджил Ван Дейк на 18-й минуте, а через шесть минут защитник оформил дубль. Примечательно, результативные передачи в обоих голах отдал Трент Александер-Арнольд.

Общество В России расширили список сильнодействующих веществ Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"

Политика Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину Напомним, в запланированном на 9 декабря саммите в нормандском формате примут участие главы государств Франции, Германии, России и Украины.

Общество Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Происшествия В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.

Политика Россия и Украина обсудили вопросы газового транзита Речь идет об урегулировании взаимных претензий по исполнению контрактов, перспективы прямой покупки газа России для потребителей Украины и условия транзита в Европу со следующего года.