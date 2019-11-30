Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Ливерпуль» оказался сильнее «Брайтона» в матче АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 Счет в матче открыл Вирджил Ван Дейк на 18-й минуте, а через шесть минут защитник оформил дубль. Примечательно, результативные передачи в обоих голах отдал Трент Александер-Арнольд.
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