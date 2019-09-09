Футбол
ЧемпионатВан дер Сар может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»
Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар, ранее выступавший в составе «Манчестер Юнайтед», может занять пост технического директора «красных дьяволов», сообщает Manchester Evening News.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Общество
Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака
Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в сухих завтраках нескольких марок.
РБК 03:13
Происшествия
В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС
Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
ТАСС 13:49
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, когда крейсер «Адмирал Нахимов» сдадут ВМФ
Готовность тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", проходящего ремонт с модернизацией на "Севмаше", составляет 50%, в конце 2022 года корабль будет сдан Военно-морскому флоту.
ТАСС 13:51
Происшествия
20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
Экономика
Тюменский нефтегазовый форум пройдёт 17 — 19 сентября
Тюменский нефтегазовый форум будет проходить с 17 по 19 сентября в столице региона, сообщает kp.ru.
RT на русском 13:45
Кино
Пирс Броснан: роль Агента 007 пора отдать женщине
Известный актёр Пирс Броснан, который исполнил роль Джеймса Бонда в четырёх фильмах "Бондианы", выступил за радикальные изменения франшизы: по его мнению, пришло время отдать роль Агента 007 женщине - на мужчин в роли легендарного шпиона мы уже насмотрелись.
Gmbox.ru 04:11
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
Россия и Алжир подписали контракты на закупку многофункциональных тяжелых истребителей Су-30МКИ(А) и средних МиГ-29М/М2 в ходе проходившего в конце августа в подмосковном Жуковском авиасалона МАКС-2019, сообщил авторитетный алжирский блог MenaDefense.
Ведомости 12:58
Общество
В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер
В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Хоккей
ЦСКА победил «Северсталь» в матче КХЛ
Московский ЦСКА нанес поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:55
Экономика
Экономисты JP Morgan разработали индекс влияния твитов Трампа на рынки
Экономисты банка JP Morgan Chase & Co. разработали новый индекс, который отслеживает влияние публикаций президента США Дональда Трампа в Twitter на рынки ценных бумаг, в частности на двухлетние и пятилетние облигации Казначейства США.
РБК 13:31
Здоровье
Ученые назвали часто встречающийся вид рака у молодежи
Американские онкологи провели исследование и выяснили, что в последнее время у молодежи часто встречается рак толстой кишки.
Газета.Ru 07:24
Политика
В Улан-Удэ начался стихийный митинг против результатов выборов
Общественное телевидение России 14:49
Происшествия
В Чувашии школьный автобус с 20 детьми попал в ДТП, есть пострадавшие
В Чувашии произошло ДТП с участием школьного автобуса. В результате столкновения пострадали три человека, среди которых есть дети.
PRO Город Чебоксары 09:42
Общество
Беглов пообещал оправдать доверие петербуржцев
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети поблагодарил всех тех, кто оказал ему поддержку на выборах губернатора Северной столицы 8 сентября, и пообещал оправдать доверие избирателей.
REGNUM 13:41
Гаджеты
Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов
Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
Planet Today 06:38
Футбол
Стало известно, сколько «Эвертон» предлагал «Зениту» за Дзюбу
Евро-футбол.ру 12:54