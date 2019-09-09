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Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар, ранее выступавший в составе «Манчестер Юнайтед», может занять пост технического директора «красных дьяволов», сообщает Manchester Evening News.
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