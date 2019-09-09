Футбол
ЧемпионатВан дер Сар может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»
Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар, ранее выступавший в составе «Манчестер Юнайтед», может занять пост технического директора «красных дьяволов», сообщает Manchester Evening News.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 13:47, Вашингтон
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Южная Осетия временно закрыла границу с Грузией из-за напряженности на нескольких пограничных пунктах, сообщил Комитет госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.
Коммерсантъ 13:40
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными
«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 09:13
Политика
Пушков отреагировал на слова Катамадзе о любви к россиянам
По мнению российского сенатора, грузинская певица соскучилась по гонорарам Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к россиянам.
Аргументы и Факты вчера в 18:39
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Известия вчера в 18:15
Политика
Избрание неонациста мэром города в Германии привело к скандалу
Мэром немецкого города Вальдзидлунг был избран неонацист и представитель ультраправой Национальной демократической партии (НДП) Штефан Ягш.
РЕН ТВ 10:42
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 11:23
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
РИА Новости 12:06
Политика
Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Происшествия
В Японии тайфун оставил без света 930 тысяч домов
Мощный тайфун «Факсай», накрывший Токио прошлой ночью, оставил без света около 930 тыс. жилищ в городе и соседней с ним префектуре Тиба, передает РИА «Новости» со ссылкой на энергетическую компанию TEPCO.
Росбалт вчера в 20:26
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Шоу-бизнес
41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
Passion.ru 05:25
Происшествия
Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников «банды GTA»
Верховный суд РФ в понедельник оставил в силе пожизненные сроки для четырех участников "банды GTA" за разбои и убийства на подмосковных дорогах, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 10:14
Политика
Генпрокурор Украины пообещал «изысканные посадки» топ-чиновников
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал, что в стране в скором времени будут резонансные «посадки» высокопоставленных чиновников.
RT на русском 12:05
Политика
Президент Литвы предостерег Белоруссию от объединения с Россией
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия ведет борьбу за свою независимость. Об этом он сказал в интервью агентству BNS.
Lenta.ru 12:18
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
Пятый сет Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю со счетом 6:4. Таким образом, Рафаэль Надаль в 19-ый раз стал победителем турнира US Open.
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Происшествия
Спасатели связались с экипажем перевернувшегося у берегов США судна
Спасателям удалось установить контакт с экипажем перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray, идет подготовка к его извлечению, сообщила в понедельник Береговая охрана.
РИА Новости 12:44
Наука
Оркестр сыграл законченную ИИ симфонию
Густав Малер умер весной 1911 года, так и не успев дописать свою десятую симфонию, которую начал летом 1910.
Naked Science 08:58