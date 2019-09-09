Футбол

ЧемпионатЧемпионатВан дер Сар может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»

3 фото
Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар, ранее выступавший в составе «Манчестер Юнайтед», может занять пост технического директора «красных дьяволов», сообщает Manchester Evening News.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Букмекер прекратил прием ставок на то, что ван дер Сар станет спортивным директором «МЮ»

Sport24.ru07:05

Ван дер Сар – на первом месте в шорт-листе «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.рувчера в 14:12

СМИ: «МЮ» назначит ван дер Сара техническим директором

Матч ТВ10:22

Ван дер Сар может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат11:36

Источник: ван дер Сар будет назначен техническим директором «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс12:08

СМИ: Ван дер Сар будет назначен техническим директором МЮ

RT на русском12:00

Ван дер Сар может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru12:22
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 19:55, Вашингтон
Происшествия

Верховный суд подтвердил пожизненные сроки участникам «банды ГТА»

RT на русском 10:29
Политика

«Единая Россия» получила более 60% мандатов на выборах в регионах

"Единая Россия" получила 63% мандатов в законодательных собраниях субъектов и административных центров страны.
Комсомольская правда 05:53
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Армия и оружие

Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд

С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости 12:58
Кино

Михалков назвал «Оскар» политизированной премией

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27
Политика

Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права

Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву.
Газета.Ru 18:07
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия вчера в 05:14
Наука

На свитке Мертвого моря нашли покрытие неестественного происхождения

Российская газета 07:11
Происшествия

Три человека погибли при стрельбе в Нидерландах

ТАСС 15:24
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ 15:36
Интернет

Telegram начал публичное тестирование своего блокчейна

Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своего блокчейна Telegram Open Network (TON).
Ведомости 06:13
Музыка

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Коммерсантъ 13:00
Общество

Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати

REGNUM 09:48
Теннис

Надаль назвал игру российского теннисиста Медведева невероятной

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что российский спортсмен Даниил Медведев продемонстрировал невероятную игру в финале US Open.
iReactor 18:19
Космос

Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы

Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Футбол

Россия обыграла Казахстан в отборе Евро-2020 благодаря голу Фернандеса

Газета.Ru 17:19
Космос

Ученые: На Меркурии смещаются магнитные полюса

Магнитные полюса Земли имеют способность смещаться, однако новое исследование показало, что такая тенденция наблюдается и на других планетах.
OAnews 14:11
Армия и оружие

КНДР снова запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

Южнокорейские военные заявили, что КНДР вновь провела два пуска неопознанных снарядов из северокорейской провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря.
Известия 19:26
Политика

Главы МИД Британии и Финляндии обсудят отношения России и Украины

Министры иностранных дел Британии и Финляндии Доминик Рааб и Пекка Хаависто обсудят отношения между Россией и Украиной, сообщили в финском МИД.
RT на русском 19:12
Политика

Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко

Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Общество

В Венеции хотят запретить курение на открытом воздухе

Мэр итальянской Венеции Луиджи Бруньяро выступил с инициативой запретить курение на открытом воздухе, начав с двух самых популярных достопримечательностей города.
РИА Новости 06:33
Гаджеты

Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу

Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
iXBT.com 17:01
Происшествия

Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека

Накануне сотрудникам Береговой охраны США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды перевернувшегося судна, перевозившего автомашины, напоминает ТАСС.
Вести.Ru 16:29
Армия и оружие

На Украине пройдут военные учения с участием США и Великобритании

Профиль 15:32
Общество

Больше 20 млн россиян могут потерять работу из-за «автоматизации»

Дополнительное налоговое обременение затормозит развитие прогрессивных технологий и видов деятельности, что будет снижать конкурентоспособность России на мировом рынке, сказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия 18:16
Здоровье

Бразильянка стала суррогатной матерью для сына-гея

Отмечается, что 24-летний молодой человек по имени Марсело мечтал стать отцом, в связи с чем 45-летняя Вальдира дас-Невес решила осуществить мечту сына.
iReactor 15:25
Политика

Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина

В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.
РБК вчера в 14:49
Общество

В онкоцентре имени Блохина опровергли данные о массовых увольнениях

В Национальном исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина опровергли сообщения о массовых увольнениях сотрудников медицинского учреждения на фоне смены руководства и сокращения зарплат.
RT на русском 11:23
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru 15:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эдвин ван дер Сар
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, выступавший на позиции вратаря. Завершил карьеру 28 мая 2011 года. С ноября 2016 года занимает должность генерального директора в футбольном клубе «Аякс». На протяжении более чем тринадцати лет ван дер Сар был основным голкипером и капитаном национальной сборной Нидерландов, за которую провёл 130 матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное