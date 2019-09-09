Футбол
ЧемпионатВан дер Сар может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»
Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар, ранее выступавший в составе «Манчестер Юнайтед», может занять пост технического директора «красных дьяволов», сообщает Manchester Evening News.
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Футбол
«В Катаре Жирков с капельницей в руке не испортит картину». Дзюба — о сборной и новом контракте
Перед отборочным матчем сборной России против сборной Казахстана капитан нашей национальной команды Артем Дзюба дал корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу интервью, из которого вы узнаете: как он мучился после победы над Шотландией; что ждет Вячеслава Караваева в Петербурге; почему Артем не уехал в Англию летом; в чем причина неудачной игры "Зенита" в августе.
Sport24.ru 12:05
Авто
Глава АвтоВАЗа попросил о «справедливом подходе» к господдержке
После прекращения мер господдержки в 2019 году автомобильный рынок в России сократился на 2,3%, заявил глава «АвтоВАЗа».
РБК 16:11
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:21
Политика
Парламент Британии потребовал опубликовать документы по Brexit
Британские парламентарии потребовали от правительства опубликовать документы и переписку, связанные с обсуждением планов о приостановке работы парламента и подготовке к выведению страны из ЕС без соглашения.
РИА Новости 14:47
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
Автобус с туристами обстреляли в центре Афин
В Афинах обстреляли туристический автобус. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщают местные СМИ.
РЕН ТВ 14:49
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru 16:01
Происшествия
На Украине взорвалась колонна военной техники
В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники.
Lenta.ru 10:43
Здоровье
45-летняя бразильянка стала суррогатной матерью для сына-гея
Вальдира дас Невес решила помочь младшему 24-летнему сыну Марсело стать отцом.
Комсомольская правда 11:48
Игры
Издатель Red Dead Redemption закрыл проект фанатского мода для ПК
Компания Take-Two пытается закрыть проект мода Red Dead Redemption PC Remaster, над созданием которого работает моддер (создатель модов) под ником DamnedDev.
REGNUM 13:57
Общество
В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер
В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.
RT на русском 03:14
Авто
Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс
«G V12 900» является одним из самых роскошных внедорожников, которые когда-либо видел автомобильный мир, в комплекте с 6,3-литровым V12 с турбонаддувом, выдающим 888 л.с. В то время как массивный двигатель выдает огромный пиковый крутящий момент в 1500 Нм, соответствующий мощному Bugatti Veyron Super Sport, он фактически ограничен «всего» 1200 Нм.
SpeedMe 07:00
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Шоу-бизнес
Кортни Кардашян запустит линию косметики с коноплей в составе
Телепрограмма 16:05
Культура
Рэпер Серега захотел украинское гражданство
Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.
Lenta.ru 09:14
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета 16:10
Армия и оружие
Медики оценили состояние здоровья освобожденных украинских моряков как удовлетворительное
Состояние здоровья украинских военных моряков, которые на днях прибыли из Москвы в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, удовлетворительное.
Росбалт 10:22
Происшествия
Останки умершего 43 года назад альпиниста нашли во Французских Альпах
Останки человека, предположительно, пропавшего 43 года назад, обнаружили сотрудники полицейской горноспасательной службы во Французских Альпах.
REGNUM 15:12
Технологии
Регулятор США обвинил производителя вейпов Juul в некорректной рекламе
Федеральное управление США по контролю качества продуктов и медикаментов (FDA) направило крупному производителю вейпов и электронных сигарет Juul официальное предупреждение о том, что компания применяет некорректные маркетинговые приемы, характеризуя в маркировке и рекламе свои продукты как «на 99% более безопасные», «существенно безопасные», «абсолютно безопасные» по сравнению с сигаретами.
Коммерсантъ 14:00
Экономика
HTC в квартальном отчете показала рост выручки
За восемь месяцев выручка оказалась на 47,11% меньше, чем годом ранее. При этом в квартальном отчете указали рост 66,72%.
Astera 13:16
Футбол
Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в беседе с нападающим команды Криштиану Роналду озвучил ожидаемое количество голов от португальца в новом сезоне, сообщает Tuttosport.
Sport24.ru 05:57
Футбол
Бельгия в гостях разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020
Сборная Бельгии на выезде уверенно переиграла команду Шотландии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Матч ТВ 16:35
Здоровье
Эти простые средства спасут от повышенного давления
Гипертония превратилось в серьезную проблему, но не все препараты, которые помогают бороться с ней, лишены побочных эффектов.
Московский Комсомолец 01:35
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Экономика
Минфин создал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин России разработал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием "о гарантированном пенсионном продукте", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07 сентября в 08:30