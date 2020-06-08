Рост числа заболевших коронавирусом фиксируется в Чите и двух районах края. Об этом 8 июня на оперативном совещании региональных властей сообщила вице-премьер правительства края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

Энергетика Саудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco. 1

Происшествия Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета. 246

Происшествия В США автомобиль въехал в протестующих Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 39

Политика Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости». 3,4K

Политика Захарова пригрозила Чехии ответными мерами на высылку дипломатов 5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства. 47

Общество Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде. 708

Происшествия Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям Всего же за два года работы в должности гендиректора Бурдину с помощью главбуха Ковалева, по версии следствия, удалось похитить путем растраты более 566 млн руб.

Общество РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуски В Москве с 14 июня могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенной из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил РБК со ссылкой на источник из компании-партнера мэрии. 1,9K

Экономика Минэкономики разработало законопроект о ГЧП Минэкономики предполагает, что законопроект повысит привлекательность ГЧП и привлечет частные инвестиции.

Общество В России может появиться минимальная почасовая оплата труда Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам. 989

Экономика Китай оказался в рекордном профиците Экспорт страны падает медленнее импорта Сальдо торгового баланса Китая в мае 2020 года оказалось рекордно высоким — $62,9 млрд, сообщила вчера таможня КНР.

Политика Пушков упрекнул США в поддержке террористов Член Совета Федерации Алексей Пушков поспорил с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом. 619

Политика Британский депутат обвинил Германию в предательстве из-за российского газа Британский парламентарий Дэниел Кавчински заявил, в понедельник, 8 июня, что сложно оценить «предательство» Европы Германией из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток – 2». Об этом политик сообщил Daily Express. 5

Энергетика ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за высказывания о росте цен на бензин в России, говорится в сообщении ведомства. 6

Гаджеты В России названы самые популярные смартфоны В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных. 19