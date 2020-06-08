Общество
Забайкальский рабочийВанчикова назвала районы-лидеры по количеству заболевших коронавирусом
Рост числа заболевших коронавирусом фиксируется в Чите и двух районах края. Об этом 8 июня на оперативном совещании региональных властей сообщила вице-премьер правительства края по социальным вопросам Аягма Ванчикова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Названы районы Забайкалья с увеличением выявляемых зараженных COVID-19
Московский Комсомолец Читавчера в 22:46
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:05, Ашберн
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Энергетика
Саудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть
В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco.
БИЗНЕС Online 01:53
Космос
Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения
HotGeo вчера в 06:01
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости вчера в 19:07
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал слухи об их разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его разводе с российской певицей Полиной Гагариной.
ФАН вчера в 22:29
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Политика
Захарова пригрозила Чехии ответными мерами на высылку дипломатов
5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства.
News.ru 06 июня в 15:38
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде.
Газета.Ru 01:53
Происшествия
Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям
Всего же за два года работы в должности гендиректора Бурдину с помощью главбуха Ковалева, по версии следствия, удалось похитить путем растраты более 566 млн руб.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуски
В Москве с 14 июня могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенной из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил РБК со ссылкой на источник из компании-партнера мэрии.
РИА Новости вчера в 04:48
Экономика
Минэкономики разработало законопроект о ГЧП
Минэкономики предполагает, что законопроект повысит привлекательность ГЧП и привлечет частные инвестиции.
Коммерсантъ 00:50
Общество
В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
Экономика
Китай оказался в рекордном профиците
Экспорт страны падает медленнее импорта Сальдо торгового баланса Китая в мае 2020 года оказалось рекордно высоким — $62,9 млрд, сообщила вчера таможня КНР.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Энергетика
Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43
Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
РБК вчера в 20:05
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Политика
Пушков упрекнул США в поддержке террористов
Член Совета Федерации Алексей Пушков поспорил с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом.
Газета.Ru вчера в 01:21
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
Политика
Британский депутат обвинил Германию в предательстве из-за российского газа
Британский парламентарий Дэниел Кавчински заявил, в понедельник, 8 июня, что сложно оценить «предательство» Европы Германией из-за сотрудничества с Россией по проекту «Северный поток – 2». Об этом политик сообщил Daily Express.
Известия 01:38
Энергетика
ФАС вынесла предостережение главе Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за высказывания о росте цен на бензин в России, говорится в сообщении ведомства.
Rambler News Service 05 июня в 13:56
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Кино
Фильм «Прислуга» стал лидером Netflix на фоне протестов в США
Inc-news.ru вчера в 08:56
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
Экономика
Россияне стали чаще пользоваться системой быстрых платежей
Коронавирус ускорил развитие системы быстрых платежей (СБП).
Известия вчера в 12:00
Здоровье
Врач назвала самый вредный для здоровья суп
Росбалт 06 июня в 09:23