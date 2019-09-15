Политика

Lenta.ruLenta.ruВандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

Вандалы осквернили памятник евреям на юге Украины, оставив записку с угрозой Зеленскому

ТАСС11:54

На Украине на оскверненном памятнике оставили «послание» Зеленскому

РИА Новости13:14

На Украине осквернили второй за месяц памятник жертвам Холокоста

Интерфакс10:32

Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому

RT на русском12:12

Снова свастики: на Украине осквернен еще один памятник жертвам Холокоста

Вести.Ru11:02

На Украине осквернили памятник жертвам Холокоста и пригрозили Зеленскому

РБК14:10

Вандалы осквернили памятник на месте массового убийства евреев в селе Богдановка Николаевской области Украины

Эхо Москвы12:31
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:53, Вашингтон
Шоу-бизнес

Стало известно местонахождение Заворотнюк

Рамблер 08:32
Общество

Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу

В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений.
RT на русском 12:21
Здоровье

Минздрав повысит зарплаты врачам

Ранее «ФедералПресс» сообщал о мерах по поднятию зарплат врачам и учителям. Володин поручит изучить зарплаты при подготовке к бюджету.
ФедералПресс 13 сентября в 04:06
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов

На основе нового рейтинга потребители на официальном сайте Роскачества могут ознакомиться с лучшими устройствами и определится, какое именно больше подойдёт конкретно им. В новом рейтинге список возглавили три модели от компании Samsung, а это модели Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
Astera 13 сентября в 14:12
Общество

На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки

Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
Вести Подмосковья 06:05
Шоу-бизнес

Гузеева похудела и перекрасила волосы

За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.
Uznayvse.ru вчера в 11:56
Кино

Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»

Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor 10:04
Общество

Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства

Рак Займитесь сегодня неотложными делами, ваша активность поспособствует усилению влияния на окружающих, а Лев Завершите старые дела, тогда освободится время для новых.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Происшествия

В Дагестане матч юношеских футбольных команд завершился массовой дракой

РБК 16:49
Происшествия

Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне

Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
RT на русском 15:15
Происшествия

В Москве четырехлетнему ребенку засосало руку в бассейне

Lenta.ru 09:05
Политика

Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.
РИА Новости 13:45
Политика

Сноуден хочет получить убежище во Франции

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости вчера в 16:35
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье

Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 вчера в 13:00
Игры

В Steam начали бесплатно раздавать DiRT Rally

Совсем недавно в Humble можно было бесплатно получить гоночный симулятор DiRT Rally, а теперь аналогичная акция стартовала в Steam.
Gmbox.ru 04:08
Шоу-бизнес

Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
OAnews вчера в 19:11
Футбол

Семак высказался о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 14:55
Политика

В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону

Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
Общество

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Футбол

Гранит Джака: «Мы были испуганы во втором тайме с „Уотфордом“»

Матч ТВ 15:49
Политика

В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Культура

Найдена неизвестная песня Началовой

Бывший пиар-директор и близкая подруга певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о планах на неизданную песню артистки, обнаруженную в студии уже после ее похорон, передает сайт kp.ru.
Газета.Ru 14:25
Культура

В новом сезоне «Голос 60+» участвует 91-летняя конкурсантка

На Первом канале 13 сентября стартует новый сезон шоу «Голос 60+».
Телепрограмма 13 сентября в 12:27
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Армия и оружие

Названы особенности нового российского корвета «Меркурий»

Новейший корвет проекта 20386 «Меркурий», разработанный российскими специалистами, станет судном, не имеющим аналогов по техническим особенностям.
Дни24 12:42
Футбол

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Марселем»

Полузащитник сборной России Александр Головин появится на поле с первых минут в составе «Монако» в матче 5-го тура французской Лиги 1 с «Марселем».
Sport24.ru 14:18
Гаджеты

Samsung может объединить флагманские линейки в одну

Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.
Ferra вчера в 10:50
Здоровье

Роспотребнадзор решил выяснить, как питаются российские дети

Роспотребнадзор заявил о намерении провести проверку питания детей в Московской, Самарской, Свердловской, Омской областях и в Башкирии.
Московский Комсомолец 06:39
Политика

РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году

России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Здоровье

Кардиолог назвал опасные для сна позы

Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru 16:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное