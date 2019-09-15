Политика

Lenta.ruLenta.ruВандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
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Вандалы осквернили памятник евреям на юге Украины, оставив записку с угрозой Зеленскому

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Вандалы осквернили памятник евреям на юге Украины

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В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
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В студии Юлии Началовой нашли последнюю запись певицы

АБН 12:26
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России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
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Энергетика

Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова

На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
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Происшествия

В Казахстане поезд столкнулся с автобусом

Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Наука

Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти

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Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
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Шоу-бизнес

Садальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк

Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк.
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Тайсон Фьюри победил Отто Валлина

Несмотря на травму, Фьюри сумел захватить инициативу во второй половине боя, и хотя Валлину удалось потрясти британца в заключительном раунде и выиграть раунд, Фьюри победил единогласным решением судей со счетом 118-110, 117-111 и 116-112.
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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
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Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

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Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
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Трамп подтвердил ликвидацию сына бен Ладена

По словам президента США Дональда Трампа, после смерти Хамзы бен Ладена «Аль-Каида» потеряет способность вести оперативные действия, ведь именно он отвечал за планирование и связи с другими группировками.
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Впервые измерена масса нейтрино

Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
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Под Петербургом машины встали в 12-километровой пробке

На въезде в Санкт-Петербург, на трассе "Сортавала" (А-121) образовалась гигантская пробка.
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Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель

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Политика

США заявили о готовности выделить резервы для поддержания рынка нефти

Отмечается, что Перри также отдал распоряжение своим подчинённым работать с Международным энергетическим агентством (IEA) для поиска необходимых решений в мировых масштабах в случае необходимости.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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