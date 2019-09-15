Политика
Lenta.ruВандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
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Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Политика
СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас 6 сентября парафировали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства».
РБК 22:42
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав своего «Отряда самоубийц»
Режиссёр Джеймс Ганн у себя в твиттере опубликовал актёрский состав своей версии «Отряда самоубийц».
Мир фантастики вчера в 03:27
Спорт
Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника
На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.
ToDay News Ufa 13 сентября в 16:32
Футбол
«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами
«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».
РБК 18:42
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия 21:44
Баскетбол
Чемпионом мира по баскетболу стала Испания
Росбалт 15:57
Происшествия
В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом
В Ярославской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса и грузового авто.
ФедералПресс вчера в 04:55
Происшествия
В Кемерове из-за тумана не смогли приземлиться четыре рейса
Сразу четыре рейса, три из которых из Москвы, не смогли приземлиться в аэропорту Кемерова из-за сильного тумана.
Life.ru 21:52
Здоровье
Употребление томатов может быть вредно для здоровья
Врач из США Стивен Гандри высказал предположение, что томаты наносят вред здоровью человека из-за определенного белка лектина, который входит в состав помидора для сопротивления вредителям.
NewInform 20:44
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 13 сентября в 12:17
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо сына Платона от Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо своего сына от Жанны Фриске.
Дни24 13 сентября в 12:50
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости 21:36
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
RT на русском 21:19
Гаджеты
В Google Play Store появилась тёмная тема, но только для Android 10
Ранее представители Google говорили о том, что тёмный режим получат все приложения компании ещё до официального выхода Android 10.
3DNews 13 сентября в 03:44
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Газета.Ru 21:31
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма 06:22
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском 13 сентября в 07:59
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Авто
Skoda представила во Франкфурте внедорожный Superb Scout
Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона презентовала внедорожную вариацию Superb Scout.
SpeedMe 05:51
Авто
Синтез ретро и технологий в концепте Simplex от Mercedes
Около 118 лет назад компания Daimler-Motoren-Gesellschaft представила революционный автомобиль под названием Mercedes 35 PS.
Тарантас Ньюс 09:31
Политика
Волкер заявил о готовности помочь РФ «найти способ отступления» с Донбасса
В интервью украинскому каналу «1+1» Волкер заявил, что «оккупация Донбасса» противоречит интересам России.
Военное обозрение 22:57
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29