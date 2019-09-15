Политика

Lenta.ruLenta.ruВандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
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