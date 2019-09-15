Политика
Lenta.ruВандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Культура
В Киеве выбрали «Мисс Украина-2019»
Сусанин 06:18
Культура
В Москве названы победители Всемирного циркового фестиваля «Идол»
Типичная Москва 15:11
Космос
Ученые показали возможную модель Земли с других планет
РБК 12 сентября в 20:02
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Волейбол
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Игры
В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally
CyberSport.ru 11:05
Авто
Россияне отказываются оплачивать транспортные налоги
Аналитики считают, что необходимо пересмотреть подход к транспортному налогу, а также к методам его взимания.
SakhalinMedia.ru 19:20
Здоровье
Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.
Вечерняя Москва вчера в 10:43
Гаджеты
Компания Lenovo представила смарт-часы Lenovo Carme
Lenovo Carme получили множество функций мониторинга активности.
ITZine.ru вчера в 12:38
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Российская газета 14:00
Армия и оружие
США посоветовали не гнаться за гиперзвуковым оружием РФ
Актуальные Новости вчера в 04:51
Авто
Ford закрывает продажи автомобилей в России
В связи с уходом Ford с российского рынка продажи компании идут на спад.
Автоновости дня 13 сентября в 04:55
Шоу-бизнес
Наталья Рудова пожаловалась на навязчивых поклонников
Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова имеет большую армию поклонников.
МонаВиста 12:50
Происшествия
Глава курганского штаба Навального задолжал банку 7,5 миллиарда рублей
Глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей.
URA.Ru вчера в 10:05
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по сбору и приготовлению грибов
Вдобавок Роспотребнадзор предостерегает от приобретения сушеных, соленых, маринованных и консервированных грибов у случайных людей.
Москва 24 13 сентября в 05:50
Наука
Человеческое тело может долго двигаться после смерти
Ученые рассказали, что человеческие тела могут на протяжении длительного времени после смерти менять свое положение.
ИнфоСМИ 04:09
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru вчера в 08:37
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая показала фото подросшей дочери
Поклонники считают — супругу певицы больно читать комментарии о том, что его наследница очень похожа на поп-короля.
Пятый канал 10:53
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram испытают в Тюмени
Операторы связи в Тюмени в скором времени испытают оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и запрещенные интернет-ресурсы, сообщает Рейтер.
Интермонитор.ру вчера в 14:24
Технологии
В Сеть утекли данные 14 млн компаний и покупателей
Утечка произошла 9 сентября у оператора фискальных данных (ОФД) "Дримкас". Три дня доступ к информации был открыт.
РЕН ТВ 17:25
Происшествия
Технический эксперт озвучил скрываемую Нидерландами деталь в деле МН17
Экономика сегодня 13:10
Космос
Черные дыры могут скрывать «чистую темную энергию»
Новое исследование, опубликованное в Астрофизическом журнале, показывает, что черные дыры могут содержать ядра чистой темной энергии, которые потенциально способствуют расширению Вселенной.
OAnews 01:56