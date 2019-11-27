Футбол

Матч ТВМатч ТВВандалы осквернили статую Ибрагимовича в Мальме

Вандалы осквернили статую шведского нападающего Златана Ибрагимовича перед стадионом клуба «Мальме». Ранее стало известно, что 38-летний форвард стал совладельцем шведского клуба «Хаммарбю».
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Фанаты «Мальме» надели на статую Ибрагимовича сиденье для унитаза

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
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