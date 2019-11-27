Футбол
Матч ТВВандалы осквернили статую Ибрагимовича в Мальме
Вандалы осквернили статую шведского нападающего Златана Ибрагимовича перед стадионом клуба «Мальме». Ранее стало известно, что 38-летний форвард стал совладельцем шведского клуба «Хаммарбю».
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Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Футбол
Тайное совещание по реформе формата чемпионата России. Инсайды Егорова
По информации «СЭ», в середине ноября в премьер-лиге состоялось секретное совещание, на котором рассматривались вопросы реформирования структуры проведения турнира РПЛ.
Футбол
Кузяев и Ракицкий не сыграют с «Бенфикой»
Сегодня, 27 ноября россияне обыграли Лион (2:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Общество
Бутина отозвала апелляцию на приговор суда в США
Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина отозвала свою апелляцию на приговор суда в США.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Футбол
Ракицкий: «От нас с Ивановичем так просто не убежишь»
С Ивановичем разговариваем на русском, он хорошо говорит, есть акцент небольшой, и всё.Напомним, что недавно Ракицкий завершил выступления за сборную Украины.
Шоу-бизнес
Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
Культура
Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.
Хоккей
17-летний голкипер Ярослав Аскаров дебютировал за СКА в КХЛ
Долгожданный дебют Аскарова В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал на своём льду ХК «Сочи».
Здоровье
Онколог назвал первые признаки развития рака поджелудочной
Онкологи составили защищающее от рака "зеленое" меню По словам замдиректора Западно-Германского опухолевого центра Мартина Шулера, у этой разновидности рака есть симптомы, которые помогают выявить заболевание на ранней стадии.
Происшествия
С сыном Никаса Сафронова произошел инцидент в самолете
Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин из-за избыточного веса застрял в уборной самолета, следовавшего из Казани в Москву, сообщил Telegram-канал «Небожена».
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Футбол
Левандовски стал лучшим в истории бомбардиром «Баварии» в ЛЧ
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинской корпорации.
Происшествия
Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Общество
«Нет денег». Садовый заявил, что его семья не сможет внести залог
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет денег на залог, о котором прокуратура будет ходатайствовать в суде.
Транспорт
Путин запустил движение по платной трассе М11 Москва — Санкт-Петербург
В среду, 27 ноября, состоялся запуск движения транспорта по платной трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Политика
Администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа намерена уменьшить объем выплат в бюджет НАТО, передает ТАСС.
Общество
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
Здоровье
Диетолог напомнила о разном влиянии чая на здоровье
Российский врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиши проинформировала о том, что от крепкого чая следует отказаться людям, которые страдают гипертонической болезнью, а также нужно ограничить употребление чая, если имеются заболевания желудочно-кишечного тракта.