Общество

Sportbox.RUSportbox.RUВандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

Вандалы попытались отпилить ноги у статуи шведского форварда Златана Ибрагимовича в Мальме. Также на статую набросили веревку — по одной из версий, таким образом преступники могли попытаться ее украсть. Полиция Мальме установила забор вокруг статуи у стадиона в Мальме на случай, если она упадет.
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Вандалы попытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича в Мальме

РИА Новости11:44

Фанаты пытались отпилить ноги у статуи Ибрагимовича

Газета.Ru10:43

Фанаты попытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

Чемпионат10:31

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Матч ТВ09:52

Подпиленный «символ мотивации»: статуя Ибрагимовича едва не лишилась ног

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Фанаты попытались спилить статую Ибрагимовича

Спорт-Экспресс11:59

Вандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича. Скульптура может упасть

Sport24.ru10:16
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На «Адмирале Кузнецове» погиб человек

Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре на авианосце увеличилось до 12 человек. Еще трое человек числились пропавшими без вести.
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По данным ТАСС, в России на автомобиль будет введен новый документ, уведомляющий потребителей об энергоэффективности машины (от G до A++ в зависимости от «чистоты» выхлопа).
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Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

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Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по делу Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о «шокирующем» характере материалов по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
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Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

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Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
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Алена Водонаева сделала шокирующее признание. Звезда "Дома-2" жестоко отомстила своей коллеге по скандальной телестройке Виктории Боне.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "формуле будущего для Украины", которая состоит из пяти пунктов.
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«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

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«Большая четверка» операторов планирует создание СП для 5G в России

Российские операторы «Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) для работы над развитием и оптимальным использованием сетей мобильной связи пятого поколения.
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Ученые предупредили об опасности дневного сна

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Футбол

ЦСКА отказался выкупать Сантоса

Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос покинул московский ЦСКА, за который выступал на правах аренды, и вернулся в бразильский клуб, сообщает журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт в Twitter.
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Xiaomi выпустила новый умный гаджет всего за семь долларов

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Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО

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Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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Мальмё
Город в Швеции
Третий по величине город Швеции. Расположен в самом южном административном регионе Швеции - Сконе и является административным центром регионa. B 19 км от датской столицы Копенгагена, который стоит на противоположном берегу Эресунна. Мальмё и Копенгаген соединены самым длинным мостом Европы - Эресуннским. Является также крупнейшим городом провинции Сконе и культурно-исторического региона Скании. С 1658 по 1664 год был столицей Сконеланд.
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