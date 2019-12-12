Общество

Матч ТВМатч ТВВандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

Вандалы попытались отпилить ноги у статуи шведского форварда Златана Ибрагимовича в Мальме. Также на статую набросили веревку — по одной из версий, таким образом преступники могли попытаться ее украсть. Полиция Мальме установила забор вокруг статуи у стадиона в Мальме на случай, если она упадет.
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Вандалы попытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича в Мальме

РИА Новости11:44

Фанаты пытались отпилить ноги у статуи Ибрагимовича

Газета.Ru10:43

Фанаты попытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

Чемпионат10:31

Вандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

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Подпиленный «символ мотивации»: статуя Ибрагимовича едва не лишилась ног

Вести.Ru11:07

Фанаты попытались спилить статую Ибрагимовича

Спорт-Экспресс11:59

Вандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича. Скульптура может упасть

Sport24.ru10:16
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Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
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США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

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Ригони провел за «Сампдорию» 10 матчей и сделал одну голевую передачу. В прошлом сезоне хавбека досрочно вернула из аренды «Аталанта».
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

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В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
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Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ

Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
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Названы актеры нового фильма «Один дома»

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Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
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Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

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В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны

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Киев определил новые участки для разведения сил в Донбассе

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В Великобритании пройдут парламентские выборы

В Великобритании пройдут досрочные выборы в парламент, передает ОТР. По их результатам изберут новый состав Палаты общин.
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В Москве простились с Юрием Лужковым

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США и Китай договорились об условиях заключения первого этапа торговой сделки. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
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При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
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Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Лугано" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
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Мальмё
Город в Швеции
Третий по величине город Швеции. Расположен в самом южном административном регионе Швеции - Сконе и является административным центром регионa. B 19 км от датской столицы Копенгагена, который стоит на противоположном берегу Эресунна. Мальмё и Копенгаген соединены самым длинным мостом Европы - Эресуннским. Является также крупнейшим городом провинции Сконе и культурно-исторического региона Скании. С 1658 по 1664 год был столицей Сконеланд.
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