Общество

Матч ТВМатч ТВВандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

Вандалы попытались отпилить ноги у статуи шведского форварда Златана Ибрагимовича в Мальме. Также на статую набросили веревку — по одной из версий, таким образом преступники могли попытаться ее украсть. Полиция Мальме установила забор вокруг статуи у стадиона в Мальме на случай, если она упадет.
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Вандалы попытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича в Мальме

РИА Новости11:44

Фанаты пытались отпилить ноги у статуи Ибрагимовича

Газета.Ru10:43

Фанаты попытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

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Вандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича. Скульптура может упасть

Sport24.ru10:16
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