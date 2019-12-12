Общество
Матч ТВВандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича
Вандалы попытались отпилить ноги у статуи шведского форварда Златана Ибрагимовича в Мальме. Также на статую набросили веревку — по одной из версий, таким образом преступники могли попытаться ее украсть. Полиция Мальме установила забор вокруг статуи у стадиона в Мальме на случай, если она упадет.
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Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА обыграли испанский «Эспаньол» в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
Политика
Зеленский заявил, что они с Путиным начали диалог на встрече в Париже
Первая встреча президентов двух стран прошла 9 декабря в Париже в рамках саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).
Политика
Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Происшествия
Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием
Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Политика
Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян
Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
Происшествия
У берегов Японии нашли пропавший полтора месяца назад российский катер
В Японии обнаружен пропавший российский катер, который вышел в море полтора месяца назад, сообщили РБК в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.
Хоккей
Сборная России уступила Швеции на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею проиграла стартовый матч Кубка Первого канала команде Швеции.
Происшествия
Экс-мэра Челябинска арестовали на два месяца
Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева арестовали на два месяца по делу о получении взятки от представителя коммерческой организации, сообщили РБК в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
Игры
Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Политика
Песков ответил Брекоткину из «Уральских пельменей» насчет цензуры
На вопрос журналистов, произошло ли усиление цензуры на телевидении и запрещено ли упоминать президента в юмористических передачах, Дмитрий Песков кратко ответил: «Ответ отрицательный», сообщает портал Ura.ru.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Политика
Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя
Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении санкций против России.
Футбол
«Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» – «Краснодар» завершился в пользу испанцев со счетом 3:0. В первом тайме команды не смогли открыть счет и ушли на перерыв без забитых мячей, однако, во второй половине поединка хозяева в течение двух минут забили два мяча «быкам».
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Политика
В Великобритании проходят парламентские выборы
В Великобритании по инициативе премьера Бориса Джонсона проходят внеочередные выборы в парламент, передает ОТР.
Политика
Зеленский сравнил сериал «Слуга народа» с ядерным оружием
Знаете, у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то – «Слуга народа», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1».
Общество
Поставки бананов из Эквадора в Россию могут запретить
В Россельхознадзоре добавили, что случаи выявления этого типа вредителей приняли «системный характер».
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Происшествия
Коркинские родители распространяют видео об опасной жвачке
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Политика
Журналистов «Звезды» пропустили на Украину
Журналистов российского телеканала "Звезда" пропустили через украинскую границу.
Общество
Прогноз на 13 декабря: делаем коржик и кидаем монетки в окно
Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
Происшествия
В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности
Политика
США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем
США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Политика
Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".