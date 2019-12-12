Общество
Матч ТВВандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича
Вандалы попытались отпилить ноги у статуи шведского форварда Златана Ибрагимовича в Мальме. Также на статую набросили веревку — по одной из версий, таким образом преступники могли попытаться ее украсть. Полиция Мальме установила забор вокруг статуи у стадиона в Мальме на случай, если она упадет.
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Политика
Аваков заявил о причастности России к убийству журналиста Шеремета
К организации убийства журналиста Павла Шеремета могут быть причастны власти России, заявил 12 декабря на брифинге глава МВД Украины Арсен Аваков.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
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Илон Маск отправит на МКС каннабис
Компания Илона Маска SpaceX в 2020 году отправит на МКС партию семян каннабиса.
Киберспорт
Сборная России по Dota 2 обыграла Намибию в стартовом матче IeSF 2019
Сборная России одержала победу над командой Намибии в первой встрече международного турнира IeSF World Championship 2019 по Dota 2. Во втором туре российская команда сыграет со сборной Сербии.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Армия и оружие
США испытали прежде запрещенную ДРСМД ракету
Соединенные Штаты испытали в четверг, 12 декабря, неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, которая прежде была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Общество
В Хорватии протестуют владельцы электрокаров
За 6 минут акции на заправки образовалась очередь из машин с ДВС. До открытого конфликта не дошло, электрокары уехали до приезда полиции.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Общество
Прогноз на 13 декабря: делаем коржик и кидаем монетки в окно
Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
Политика
Путин попросил внести предложения по увековечению памяти Лужкова
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Происшествия
Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова
Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
Политика
Закон об особом статусе Донбасса продлен
Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Армия и оружие
Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Общество
ТНТ вырезал шутку про Путина в сериале «Слуга народа» с Зеленским
Здоровье
Больше 40% россиян не доверяют врачам: опрос
Уровень доверия врачам среди россиян старше 60 лет достиг 73%.
Происшествия
Организатор теракта в метро Петербурга получил пожизненный срок
Организатор теракта в метро Петербурга, в результате которого в 2017 году погибли 16 человек, Аброр Азимов приговорен к пожизненному лишению свободы.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми
Полиция Новой Зеландии сообщила, что число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд увеличилось до восьми человек.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новый умный гаджет за 7 долларов
Как сообщает ToDay News Ufa, компанией был выпущен сенсор Xiaomi Mijia, его стоимость составляет всего 7 долларов.
Политика
Сенат США единогласно принял резолюцию о геноциде армян
Сенат США в четверг единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Происшествия
На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
Глава пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев сообщил в соцсетях, что на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар.
Футбол
Стал известен состав ЦСКА на матч с «Эспаньолом» без Акинфеева
Стали известны стартовые составы на заключительный матч группового этапа Лиги Европы ЦСКА – «Эспаньол».
Происшествия
Россиянин истязал соседей конским ржанием
46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Авто
Kia придумала новый фирменный логотип
Корейский автопроизводитель Kia намерен поменять логотип марки.