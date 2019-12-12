Общество

Матч ТВМатч ТВВандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

Вандалы попытались отпилить ноги у статуи шведского форварда Златана Ибрагимовича в Мальме. Также на статую набросили веревку — по одной из версий, таким образом преступники могли попытаться ее украсть. Полиция Мальме установила забор вокруг статуи у стадиона в Мальме на случай, если она упадет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Вандалы попытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича в Мальме

РИА Новости11:44

Фанаты пытались отпилить ноги у статуи Ибрагимовича

Газета.Ru10:43

Фанаты попытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

Чемпионат10:31

Вандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

Матч ТВ09:52

Подпиленный «символ мотивации»: статуя Ибрагимовича едва не лишилась ног

Вести.Ru11:07

Фанаты попытались спилить статую Ибрагимовича

Спорт-Экспресс11:59

Вандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича. Скульптура может упасть

Sport24.ru10:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Политика

Аваков заявил о причастности России к убийству журналиста Шеремета

К организации убийства журналиста Павла Шеремета могут быть причастны власти России, заявил 12 декабря на брифинге глава МВД Украины Арсен Аваков.
REGNUM 12:09
Хоккей

Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
РИА Новости 14:19
Футбол

Карпин вместе с женой побывал в ресторане повара Salt Bae

Чемпионат 12:22
Космос

Илон Маск отправит на МКС каннабис

Компания Илона Маска SpaceX в 2020 году отправит на МКС партию семян каннабиса.
Lenta.ru 13:59
Киберспорт

Сборная России по Dota 2 обыграла Намибию в стартовом матче IeSF 2019

Сборная России одержала победу над командой Намибии в первой встрече международного турнира IeSF World Championship 2019 по Dota 2. Во втором туре российская команда сыграет со сборной Сербии.
CyberSport.ru 02:37
Политика

Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
REGNUM 11:49
Армия и оружие

США испытали прежде запрещенную ДРСМД ракету

Соединенные Штаты испытали в четверг, 12 декабря, неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, которая прежде была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Газета.Ru 12:47
Общество

В Хорватии протестуют владельцы электрокаров

За 6 минут акции на заправки образовалась очередь из машин с ДВС. До открытого конфликта не дошло, электрокары уехали до приезда полиции.
Avtodrug 04:53
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
BFM.ru 10:59
Общество

Прогноз на 13 декабря: делаем коржик и кидаем монетки в окно

Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
Karelia.news 09:30
Политика

Путин попросил внести предложения по увековечению памяти Лужкова

Российская газета 14:00
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова

Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
Российская газета 13:29
Политика

Закон об особом статусе Донбасса продлен

Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Газета.Ru 05:13
Армия и оружие

Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения в Триполи, сообщил телеканал Al-Arabiya.
РИА Новости 13:23
Общество

ТНТ вырезал шутку про Путина в сериале «Слуга народа» с Зеленским

Национальная служба новостей вчера в 15:48
Здоровье

Больше 40% россиян не доверяют врачам: опрос

Уровень доверия врачам среди россиян старше 60 лет достиг 73%.
Клопс вчера в 08:03
Происшествия

Организатор теракта в метро Петербурга получил пожизненный срок

Организатор теракта в метро Петербурга, в результате которого в 2017 году погибли 16 человек, Аброр Азимов приговорен к пожизненному лишению свободы.
Интерфакс 10 декабря в 05:29
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до восьми

Полиция Новой Зеландии сообщила, что число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд увеличилось до восьми человек.
ТАСС вчера в 14:24
Гаджеты

Xiaomi выпустила новый умный гаджет за 7 долларов

Как сообщает ToDay News Ufa, компанией был выпущен сенсор Xiaomi Mijia, его стоимость составляет всего 7 долларов.
ToDay News Ufa 13:36
Политика

Сенат США единогласно принял резолюцию о геноциде армян

Сенат США в четверг единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года.
Интерфакс 13:25
Происшествия

Задержаны трое подростков, избивших петербурженку из-за внешнего вида

Вести.Ru 06:05
Происшествия

Дело о крушении Boeing 737 в Казани направлено в суд

BFM.ru 10:01
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Astera вчера в 15:17
Происшествия

На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

Глава пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев сообщил в соцсетях, что на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар.
Московский Комсомолец 03:59
Футбол

Стал известен состав ЦСКА на матч с «Эспаньолом» без Акинфеева

Стали известны стартовые составы на заключительный матч группового этапа Лиги Европы ЦСКА – «Эспаньол».
Спорт день за днем 14:25
Происшествия

Россиянин истязал соседей конским ржанием

46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Lenta.ru 12:54
Авто

Kia придумала новый фирменный логотип

Корейский автопроизводитель Kia намерен поменять логотип марки.
Picsnews.net 11:43
Общество

Китайские учёные выявили опасность дневного сна

REGNUM 02:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мальмё
Город в Швеции
Третий по величине город Швеции. Расположен в самом южном административном регионе Швеции - Сконе и является административным центром регионa. B 19 км от датской столицы Копенгагена, который стоит на противоположном берегу Эресунна. Мальмё и Копенгаген соединены самым длинным мостом Европы - Эресуннским. Является также крупнейшим городом провинции Сконе и культурно-исторического региона Скании. С 1658 по 1664 год был столицей Сконеланд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное