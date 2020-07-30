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РБК
РБК

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. Вскоре фигуру нашли без головы. Об этом сообщает местный портал Fakty — Legnica.В источнике
С чего всё началось
Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили только часть фигуры маршала Рокоссовского, украденную ночью с муниципального кладбища Красной армии, сообщает польский информационный портал lca.pl
.
Взгляд.рувчера в 15:07
Подробнее о событии
ТАСС

СМИ: в Польше вандалы украли и обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

ТАССвчера в 14:20
RT на русском

Вандалы обезглавили в Польше скульптуру Рокоссовского

RT на русскомвчера в 13:31
Газета.Ru

В Польше «обезглавили» скульптуру маршала Рокоссовского

Газета.Ruвчера в 13:54
Известия

В Польше похитили и обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

Известиявчера в 13:51
Коммерсантъ

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Коммерсантъвчера в 14:12
РИА Новости

В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

РИА Новостивчера в 13:28
РЕН ТВ

Скульптуру маршала Рокоссовского похитили и обезглавили в Польше

РЕН ТВвчера в 13:25
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СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского

Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело.
REGNUMвчера в 07:54
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Российские путешественники открывают международное авиасообщение

Российские путешественники открывают международное авиасообщение Несмотря на открытие международного авиасообщения с 1 августа, попытка сразу улететь из России обойдется недешево и связана с рисками.
Коммерсантъ18:25

Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом

Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новостивчера в 15:34
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Польская PGNiG примет участие в суде ЕС по делу «Северного потока-2»

Председатель правления польского концерна PGNiG Ежи Квечиньский сообщил, что газовая компания, а также ее «дочка» PST подали в Высший суд Дюссельдорфа заявление об «активном участии» в разбирательстве по делу об освобождении «Северного потока-2» от требований обновленной газовой директивы ЕС.
Коммерсантъ22:59
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В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. рублей на август

Возможность продления единовременной денежной выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей в августе прокомментировали в Пенсионном фонде, а также в Министерстве труда и социальной защиты РФ, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru22:45
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Эксперты рассказали о рисках для рубля в августе

Риски для рубля в традиционно напряженном для российского рынка августе есть, но они вряд ли реализуются на этот раз, впрочем, факторы давления на курс российской валюты в следующей месяце преобладают, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости20:15
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NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБКвчера в 10:11
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Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, накануне возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал в интервью РБК-Украина о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта.
РИА Новости23:29
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Завершено расследование дела о смертельном прорыве красноярской дамбы

Курагинский район, Красноярский край, 30 июля 2020, 19:01 — REGNUM Расследование уголовного дела о гибели людей на месте прорыва технической дамбы в Красноярском крае завершено, сообщили ИА REGNUM 30 июля в Следственном комитете РФ.
REGNUMвчера в 12:01
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