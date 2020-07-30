Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъС кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. Позднее она была обнаружена на улице с отпиленной головой. Инцидент произошел в ночь на 30 июня, сообщает местный портал fakty.lca.pl.
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СМИ: в Польше вандалы украли и обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

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В Польше «обезглавили» скульптуру маршала Рокоссовского

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РИА Новости13:28

Скульптуру маршала Рокоссовского похитили и обезглавили в Польше

РЕН ТВ13:25
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Происшествия

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Общество

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После получения единовременных пособий на детей в России увеличился объем возвратов микрозаймов, пишет РБК со ссылкой на платежный сервис CloudPayments.
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