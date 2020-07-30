Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. Позднее она была обнаружена на улице с отпиленной головой. Инцидент произошел в ночь на 30 июня, сообщает местный портал fakty.lca.pl.

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

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