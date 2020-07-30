Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому. Вскоре фигуру нашли без головы. Об этом сообщает местный портал Fakty — Legnica.

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

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