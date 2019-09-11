Болельщики "Краснодара" признали полузащитника Вандерсона лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба. Вандерсон, впервые победивший в ежемесячном опросе, по итогам голосования набрал 24,44% голосов.

Гаджеты В России резко упали цены на старые модели iPhone Цены на старые модели iPhone в России резко упали, что произошло после презентации новых моделей iPhone 11.

Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Общество Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра» Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Происшествия Экс-чиновница потребовала 100 тысяч с родителей сбитого ребенка Бывшая мурманская чиновница потребовала 100 тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка.

Армия и оружие Командир роты разведчиков ДНР погиб в Донбассе В Донбассе погиб командир-разведчик самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Троцай, известный по позывному «Лев».

Армия и оружие Индия купила французские истребители Rafale вместо российских Су-30 Несмотря на достаточно высокую стоимость французских истребителей Rafale, Индия всё же решила приобрести эти боевые самолёты вместо российских Су-30МКИ, при этом, на покупку французских самолётов ВВС Индии потратили колоссальные средства, хотя по доводам всё тех же западных аналитиков, истребители Rafale не имеют какого-либо преимущества над российскими Су-30МКИ.

Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Армия и оружие НАТО раскрыло позицию США по размещению в Евразии крылатых ракет Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер заявила, что США не заинтересованы в размещении в Евразии крылатых ракет наземного базирования, которые до 2 августа были под запретом ныне расторгнутого Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Транспорт РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.

Политика Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.

Политика Британский генерал предупредил о новом соперничестве с Россией По словам Сандерса, реакция на отравление британского шпиона и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии была очень эффективной в прошлом году.

Космос Ученые объяснили «зловещее молчание» инопланетян Ученые из Университета Рочестера, что расположен в США, рассказали, что уже доподлинно известно: на Млечном Пути может обитать множество инопланетных цивилизаций.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов выложат за свою свадьбу 12 миллионов рублей Как поведали друзья Собчак и Богомолова, приглашения на свадьбу уже разосланы, а вот место регистрации и банкета будущие молодожены еще не сообщили.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Финансы Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.

Происшествия Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.

Космос Робота «Федора» больше не отправят в космос Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.

Общество 39 вузов вошли в рейтинг Times Higher Education 39 вузов вошли в рейтинг Times Higher Education Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал результаты ежегодного Рейтинга лучших университетов мира.

Политика Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.

Армия и оружие США одобрили продажу Польше истребителей F-35 Государственный департамент США одобрил сделку по продаже 32 истребителей F-35 Польше на сумму $6,5 млрд, сообщает Reuters.

Происшествия Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора.