Футбол

ЧемпионатЧемпионатВарданян подпишет с «Сочи» контракт на три года

Согласно сведениям источника, футболист подпишет контракт с российским клубом в январе следующего года. Наши источники эту информацию подтвердили. Более того, как стало известно «Чемпионату», соглашение 21-летнего хавбека с «Сочи» будет рассчитано на три года.
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