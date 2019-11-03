Согласно сведениям источника, футболист подпишет контракт с российским клубом в январе следующего года. Наши источники эту информацию подтвердили. Более того, как стало известно «Чемпионату», соглашение 21-летнего хавбека с «Сочи» будет рассчитано на три года.

Варданян подпишет с «Сочи» контракт на три года

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