Экономика

ВедомостиВедомостиВарданян продал долю в бизнес-центре у Кремля

Причины продажи своей доли Варданян не назвал. Гендиректор Fosun Eurasia Capital (управляет активами Fosun в России) Татьяна Тернавская сказала, что компания готова «потенциально инвестировать в другие проекты в будущем». По оценкам экспертов, 10% в бизнес-центре могут стоить $22–25 млн.
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с чего всё началось

Рубен Варданян продал китайским инвесторам долю в бизнес-центре у Кремля

Ранее у Fosun были 90%, оставшиеся 10% — у Avica Property Investors основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна. Рубен Варданян и Татьяна Тернавская, гендиректор Fosun Eurasia Capital, управляющей активами Fosun в России, подтвердили РБК факт сделки. Причины продажи своей доли Варданян не назвал.
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Рубен Карленович Варданян
Российский предприниматель
Российский инвестор, венчурный филантроп и предприниматель. Соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора», инициатор идеи, один из основателей и её первый президент Московской школы управления «Сколково», сооснователь UWC Dilijan College в Армении, основатель Philin, основатель и партнёр Phoenix Advisors, бывший руководитель и основной партнёр инвестиционной компании «Тройка Диалог».
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