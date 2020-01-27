Ранее у Fosun были 90%, оставшиеся 10% — у Avica Property Investors основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна. Рубен Варданян и Татьяна Тернавская, гендиректор Fosun Eurasia Capital, управляющей активами Fosun в России, подтвердили РБК факт сделки. Причины продажи своей доли Варданян не назвал.

с чего всё началось

Причины продажи своей доли Варданян не назвал. Гендиректор Fosun Eurasia Capital (управляет активами Fosun в России) Татьяна Тернавская сказала, что компания готова «потенциально инвестировать в другие проекты в будущем». По оценкам экспертов, 10% в бизнес-центре могут стоить $22–25 млн.

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