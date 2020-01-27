Экономика
ВедомостиВарданян продал долю в бизнес-центре у Кремля
Причины продажи своей доли Варданян не назвал. Гендиректор Fosun Eurasia Capital (управляет активами Fosun в России) Татьяна Тернавская сказала, что компания готова «потенциально инвестировать в другие проекты в будущем». По оценкам экспертов, 10% в бизнес-центре могут стоить $22–25 млн.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Ранее у Fosun были 90%, оставшиеся 10% — у Avica Property Investors основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна. Рубен Варданян и Татьяна Тернавская, гендиректор Fosun Eurasia Capital, управляющей активами Fosun в России, подтвердили РБК факт сделки. Причины продажи своей доли Варданян не назвал.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:13, Ашберн
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
Происшествия
Воробьев пообещал найти работу бросившему в Шереметьево детей мужчине
Политика
В Кремле рассказали, чем будет заниматься Мединский
"Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах", - сказал Песков.
Армия и оружие
Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Политика
ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков — адвокат
Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приостановили следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, заявил их адвокат Николай Полозов.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Общество
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом через посылки
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова высказалась по поводу возможности заразиться новым типом коронавируса через предметы, в частности через посылки из Китая.
Футбол
Братья Березуцкие вернулись в структуру ЦСКА
Происшествия
Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник нового коронавируса
Ученые из национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР заявили, что наиболее вероятным источником нового типа коронавируса являются дикие животные.
Общество
Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия
США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
Политика
В Кремле не стали комментировать действия главы Чувашии
Кремль знаком со всеми эпизодами, в которых участвовал глава Чувашии Михаил Игнатьев, и с разными точками зрения, которые излагаются, но каких-либо оценок пока давать не будет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник.
Авто
В Сети продают уникальный удлиненный «Гелендваген» за 34 млн рублей
Оснащается данный образец 5,5-литровым 8-цилиндровым V-образным «битурбо» мощностью 563 л. с. Нынешний владелец рассчитывает выручить за автомобиль 499,8 тысяч евро, что эквивалентно примерно 34 миллионам рублей по текущем курсу.
Происшествия
На борту самолёта в Хабаровске не нашли следов взрывного устройства
Специалисты не нашли на борту самолёта, вынужденного прервать полёт и вернуться в аэропорт Хабаровска из-за сообщения о минировании, следов какого-либо взрывного устройства.
Происшествия
Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом в Instagram сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев.
Политика
РБК: глава Аналитического центра при правительстве уйдет в отставку
Глава Аналитического центра при российском правительстве Владислав Онищенко покидает должность.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Политика
ЦРУ опубликовало архивные материалы о Бандере
«За пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков»,— говорится в материале.
Авто
В России Mercedes-Benz отзывает более 150 автомобилей
Авто
В 2019 году Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Здоровье
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Политика
Глава Ингушетии отправил правительство региона в отставку
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку правительство региона.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.