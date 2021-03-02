Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере в Минске 2 марта рассказал о предложении российскому лидеру Владимиру Путину относительно совместного патрулирования воздушной границы Союзного государства.
Австралийские биологи проследили за действием периодических голодовок на организм мышей и обнаружили, что подобная диета неодинаковым образом влияет на разные скопления жировой ткани и почти не помогает избавиться от запасов жира на животе.