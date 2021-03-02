Периодические голодовки оказались неэффективными для избавления от жира на животе

Австралийские биологи проследили за действием периодических голодовок на организм мышей и обнаружили, что подобная диета неодинаковым образом влияет на разные скопления жировой ткани и почти не помогает избавиться от запасов жира на животе.