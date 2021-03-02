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РБК
РБК

Рубен Варданян — РБК: «Мы имеем революцию, о чем пока громко не говорим»

Было интересно наблюдать феномен этой огромной денежной массы, которая пошла в фондовый рынок и [его] рост.В источнике
РБК
Инвест-Форсайт
Деловой квартал (Екатеринбург)
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Варданян заявил, что фондовый рынок перегрет

Инвест-Форсайт23:24

Рубен Варданян — РБК: «Мы имеем революцию, о чем пока громко не говорим»

РБКвчера в 03:30
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Интересное

Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии истребители Су-30

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере в Минске 2 марта рассказал о предложении российскому лидеру Владимиру Путину относительно совместного патрулирования воздушной границы Союзного государства.
Газета.Ruвчера в 13:33

США и ЕС ввели санкции в связи с делом Навального против российских силовиков

Евросоюз (ЕС) синхронно с администрацией США ввел 2 марта санкции против российских должностных лиц, причастных, по их мнению, к заключению оппозиционного политика Алексея Навального в колонию.
Ведомостивчера в 15:55

Периодические голодовки оказались неэффективными для избавления от жира на животе

Австралийские биологи проследили за действием периодических голодовок на организм мышей и обнаружили, что подобная диета неодинаковым образом влияет на разные скопления жировой ткани и почти не помогает избавиться от запасов жира на животе.
ТАСС Наука вчера в 12:20

Бастрыкин поручил начать проверку из-за призывов к суициду в TikTok

Глава СК Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку из-за распространения в соцсети TikTok призывов к совершению самоубийства, направленных на детей, говорится в сообщении ведомства.
РБКвчера в 13:05