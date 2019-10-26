Футбол
Sport.ruВарга считает Гончаренко лучшим тренером современности
Футбольный агент Шандор Варга оценил уровень тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко. Варга отметил, что он давно следит за Гончеренко и считает его лучшим тренером современности. Если бы Гончаренко возглавил "Ливерпуль", мерсисайдцы играли бы также хорошо, как сейчас при Клоппе.
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