Футбол
Sport.ruВарга считает Гончаренко лучшим тренером современности
Футбольный агент Шандор Варга оценил уровень тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко. Варга отметил, что он давно следит за Гончеренко и считает его лучшим тренером современности. Если бы Гончаренко возглавил "Ливерпуль", мерсисайдцы играли бы также хорошо, как сейчас при Клоппе.
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Политика
Спикер Рады исключил компромисс по вопросу возвращения России в ПАСЕ
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей (ПАСЕ), но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
RT на русском 04:49
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Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
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В Пермском крае пропал с радаров частный легкомоторный самолет
Спасатели начали поиск частного легкомоторного самолета, который пропал после вылета с аэродрома в деревне Нижнее Городище в Пермском крае, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Коммерсантъ 08:28
Общество
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимационное отделение больницы в Москве.
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Авто
Haval может начать выпуск нового кроссовера Haval H5 в РФ
Компания Great Wall сообщила о планах вернуть на российский рынок полноприводный "рамник" Hover H5, при этом представлен он будет под брендом Haval.
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Здоровье
ОНФ: «Фризиум» нуждающиеся семьи получат до конца следующей недели
Решение было принято после нескольких резонансных случаев, когда правоохранительные органы задерживали матерей, заказывавших по почте этот препарат для своих тяжелобольных детей.
Говорит Москва 10:13
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СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими
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РБК 06:43
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:31
Политика
«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год
Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
News.ru 04:09
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 10:05
Общество
«Убирайте его в трусы»: россияне развратничали на борту самолета
Как сообщили в МВД на транспорте, 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на борту начали "совершать действия развратного характера".
Московский Комсомолец 07:33
Технологии
Windows 10X от Microsoft может появиться на ноутбуках
Новая операционная система Windows 10X может появиться на традиционных ноутбуках.
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Кино
Глава Минкульта представил базу господдержки кино со списком должников
21 октября министр культуры Владимир Мединский представил базу данных господдержки российского кино.
РЕН ТВ 23 октября в 18:59
Происшествия
Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 04:46
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Чем немедленно вызвал шквальную дискуссию в Сети. Ведь уходя со сцены, всем остальным наставникам Королев пожал.
Российская газета 10:38
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Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 24 октября в 00:38
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия вчера в 08:02
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Энергетика
Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Соединённые Штаты единственным регулятором на мировом нефтяном рынке, сообщает ТАСС.
RT на русском 24 октября в 08:56
Авто
Nissan оснастил электрокар Leaf полноприводной системой
Обновленная версия Nissan Leaf e+ имеет отличающиеся колесные арки, раллийными шинами, в салоне есть 12,3-дюймовый сенсорный экран.
RuNews24.ru 24 октября в 15:50
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Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Решение вступит в силу с 1 ноября. Президент США Дональд Трамп по ряду наименований восстановил беспошлинную торговлю с Украиной.
Мой Брянск 03:26
Гаджеты
Google обновила приложение Camera для смартфонов
Американская компания Google обновила своё приложение Camera до версии 7.2 после того, как пользователи новых смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL столкнулись с рядом проблем.
Профиль вчера в 04:30
Футбол
«Ювентус» может инвестировать в трансфер Мбаппе € 380 млн
По сведениям источника, туринский клуб может инвестировать € 380 млн в трансфер форварда.
Чемпионат 03:57
Происшествия
Над чиновницей в Уфе надругались в подъезде
Как сообщают "Вести-Башкортостан", на днях в подъезде жилого дома на улице Блюхера неизвестный напал на местную жительницу.
Московский Комсомолец 05:50
Авто
Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей
Эксперты по подержанным автомобилям назвали три лучшие иномарки по цене до 300 тыс. рублей. Все модели экономичны и неприхотливы.
Актуальные Новости 07:05
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Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии
Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи.
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Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru вчера в 03:36
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«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Гаджеты
«Связной» начал менять домашние телефоны на смартфоны
В магазине по продаже техники «Связной» начали новую акцию – «Кладбище домашних телефонов».
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